Самолет с известной голливудской звездой разбился: никто не выжил

Всего на борту самолета находились 22 человека, и никто из них не выжил

16 января 1942 года одна из самых известных актрис Голливуда Кэрол Ломбард погибла в авиакатастрофе. Пассажирский самолет, на борту которого находились 22 человека, вскоре после взлета столкнулся с горой. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Среди них были Ломбард, ее мать и 15 военнослужащих армии США, передает МойГород

На тот момент Кэрол Ломбард было 33 года. Она уже успела стать одной из главных звезд американского кино и особенно прославилась ролями в комедиях. Среди наиболее известных фильмов с ее участием — «Мой слуга Годфри» и «Быть или не быть». Ломбард также была женой популярного актера Кларка Гейбла.

Кэрол Ломбард

Последняя поездка

В январе 1942 года США уже участвовали во Второй мировой войне. Ломбард отправилась в родной штат Индиана, где приняла участие в кампании по продаже военных облигаций. За один вечер ей удалось собрать более двух миллионов долларов.

После мероприятия актриса должна была вернуться в Калифорнию. Изначально для поездки был выбран поезд, однако Ломбард хотела как можно скорее попасть домой и решила лететь самолетом.

Кэрол Ломбард

Вместе с ней отправились ее мать Элизабет Питерс и Отто Винклер, пресс-агент Кларка Гейбла. Остальными пассажирами стали 15 военнослужащих армии США.

Самолет Douglas DC-3 выполнял рейс TWA 3 по маршруту из Нью-Йорка в Калифорнию с несколькими остановками. После дозаправки в Лас-Вегасе самолет снова поднялся в воздух.

Самолет исчез с маршрута

Катастрофа произошла вечером 16 января. Примерно через 15 минут после взлета самолет отклонился от заданного курса и врезался в склон горы Потоси примерно в 50 километрах к юго-западу от Лас-Вегаса.

На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Удар оказался смертельным для всех 22 человек. Самолет был полностью разрушен, а обломки загорелись. Из-за труднодоступности места катастрофы спасателям потребовалось время, чтобы добраться до него.

Расследование проводил Совет по гражданской аэронавтике США. В официальном отчете причиной катастрофы была названа ошибка навигации, из-за которой самолет оказался вне установленного маршрута и столкнулся с горой. Версии о технической неисправности, саботаже или конфликте в кабине, которые распространялись после катастрофы, следствие не подтвердило.

Дополнительную сложность для ночных полетов в тот период создавало военное время. Некоторые навигационные огни были отключены из-за опасений возможных атак со стороны Японии, что ограничивало ориентирование самолетов.

Гибель, потрясшая Голливуд

Новость о смерти Ломбард стала тяжелым ударом для американской киноиндустрии. Особенно сильно трагедия повлияла на Кларка Гейбла. После гибели жены он тяжело переживал утрату, а позднее вступил в Военно-воздушные силы армии США и во время войны участвовал в боевых вылетах.

Кэрол Ломбард похоронили рядом с матерью. Ее смерть оборвала карьеру актрисы, которой было всего 33 года.



Кэрол Ломбард

Сегодня катастрофа рейса TWA 3 остается одним из известных авиационных происшествий военного времени. Для истории Голливуда она стала особенно трагичной из-за гибели одной из наиболее популярных актрис своего поколения — Кэрол Ломбард. Официальное расследование установило, что причиной катастрофы стала навигационная ошибка, однако сама история ее последнего полета на протяжении десятилетий продолжала привлекать внимание.

который должен был всего лишь доставить пассажиров домой.