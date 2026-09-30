Рост цен не ожидается: основные платежи при ввозе авто не меняются

Специалисты подробно разъяснили, как теперь ввозить машины физическим лицам и бизнесу, какие требования предъявляются к «экологии» и почему оформить документы «как раньше» уже не получится.

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» прошла экспертная встреча с участием представителей КГД, Минтранса, Минпрома, Минэкологии, МВД и Казахстанского автомобильного союза. Специалисты подробно разъяснили, как теперь ввозить машины физическим лицам и бизнесу, какие требования предъявляются к «экологии» и почему оформить документы «как раньше» уже не получится.

В госорганах подчеркнули, что базовые требования ко ввозу автомобилей действовали и прежде, однако сейчас их приводят к единому порядку, чтобы исключить серые схемы и путаницу в нормативных актах.

Личный ввоз или бизнес: в чём разница?

Порядок оформления прямо зависит от цели ввоза:

Для личного пользования (физлица): оформляется пассажирская таможенная декларация, а платежи уплачиваются по единым ставкам ЕАЭС. На авто до 3 лет ставка зависит от стоимости, старше 3 лет — от возраста и рабочего объёма двигателя.

Для бизнеса (ИП и юрлица): подаётся декларация на товары. В этом случае уплачиваются таможенная пошлина, сбор, НДС, а на легковые авто с объёмом двигателя более 3 000 см³ — ещё и акциз.

Стандарты Евро-5 и ограничение: не более одного авто в год

Представители Министерства транспорта напомнили о требованиях к экологическому классу. Автомобили, ввозимые физическими лицами для личного пользования, должны соответствовать классу Евро-5 и выше, а с момента их выпуска должно пройти не более 5 лет.

Важно: это правило касается только первичного допуска импортируемого авто к эксплуатации в РК. На машины, которые уже зарегистрированы в Казахстане, норма не распространяется.

В Минпромстроительства добавили, что при оформлении электронного паспорта транспортного средства (ЭПТС) данные собственника сверяют с декларацией. При этом в системе действует жесткое ограничение: одно физическое лицо имеет право ввезти для себя не более одного автомобиля в течение года.

Порядок процедур для физлиц теперь выглядит так:

Оформление свидетельства о безопасности конструкции (СБКТС) в испытательной лаборатории.

Внесение утилизационного платежа и оплата первичной регистрации.

Таможенное оформление.

Государственная регистрация автомобиля.

Утильсбор: что изменилось в сроках?

Размер утилизационного платежа и сам механизм его расчета не изменились: импортер подает заявку оператору, получает счет и после оплаты забирает сертификат.

Однако зафиксировано важное изменение по срокам для физических лиц: теперь получить сертификат об уплате утильсбора физлицо обязано до выпуска автомобиля в свободное обращение (то есть до завершения таможенной очистки).

Для юрлиц и ИП сроки прежние: сертификат требуется получить до первичной регистрации или до продажи машины, если её перепродают ранее.

Серые схемы и залоговые авто: риски для покупателей

В Казахстанском автомобильном союзе (КАС) обратили внимание на участившиеся случаи, когда казахстанцы покупают машины, ввезённые по непрозрачным схемам. Позже выясняется, что авто находится в розыске или в залоге в другой стране. В итоге технику изымают, а покупатели остаются и без денег, и без транспорта.

В КАС считают, что в стране необходимо развивать доступные сервисы для проверки юридической чистоты и истории машин.

Кроме того, представитель союза отметил, что автопарк страны сильно устарел: из 5,6 млн зарегистрированных машин около 44% эксплуатируются более 20 лет. Развитие прозрачного импорта и отечественного автопрома должно помочь казахстанцам быстрее пересаживаться на новые, безопасные и экологичные автомобили.