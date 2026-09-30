Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

Мужчину насмерть сбили в Уральске: водителя задержали

Мужчину сбили на пешеходном переходе.
Кристина Кобина
Мужчину насмерть сбили в Уральске: водителя задержали
Фото Медета Медресова

ДТП произошло 30 сентября около 10:30. Мужчину сбили на пешеходном переходе на улице Жангир хана - напротив памятника Исатаю Тайманову и Махамбету Утемисову. В департменте полиции ЗКО прокомментировали смертельное происшествие.

- Водитель автомобиля Toyota Camry ехал по улице Жангир хана и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил мужчину. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. По факту возбуждено уголовное дело. Водителя задержади. Автомобиль водворили на специализированную стоянку, - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также

Новости партнёров