Визит в Баварию: Токаев прибыл из Берлина в Мюнхен

Находящийся с визитом в Германии президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл из Берлина в Мюнхен, сообщает пресс-служба Акорды.

По данным пресс-службы главы государства, в Мюнхене у Касым-Жомарта Токаева запланирован ряд официальных встреч. В частности, он проведет переговоры с руководством правительства и ландтага Баварии (парламента федеральной земли).

Кроме того, программа визита включает встречи с представителями немецких бизнес-кругов. Глава государства также примет участие в церемонии открытия казахстанско-баварского технологического форума.

Напомним, накануне Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Фридрих Мерц провели совместный брифинг для представителей СМИ.