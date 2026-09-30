В Уральске сгорел пассажирский автобус: пламя перекинулось на остановку

На остановке магазин "Салтанат" на улице Брусиловского в Зачаганске загорелся пассажирский автобус маршрута №2. По словам очевидцев, в транспорте были пассажиры, которые смогли выбраться самостоятельно. Затем якобы огонь резко вспыхнул и пламя перебросилось на остановку.

Генеральный директор ТОО "Западно-Казахстанский автобусный парк" Асхат Кульбаев рассказал, что ЧП произошло в конце маршрута. В автобусе, вместе с водителем, находилось 6-7 человек.

- В задней части салона как раз ехал местный участковый, который и заметил дым. Автобус тут же остановили, и он вызвал пожарный расчет. Мужчины попытались потушить пламя своими силами, но, к сожалению, ничего не получилось. Главное, что никто не пострадал. Ну, а с техникой всякое бывает, будем разбираться. Причина пока неизвестна, - пояснил Асхат Кульбаев.

В департменте чрезвычайных ситуаций ЗКО пока никак не комментируют произошедшее.