Закрепились на вершине: Geely Galaxy EX5 EM-i удерживает лидерство среди гибридов в Казахстане

Казахстанский авторынок окончательно определился с главными фаворитами в сегменте альтернативных источников энергии. По итогам восьми месяцев 2026 года кроссовер Geely Galaxy EX5 EM-i уверенно закрепил за собой статус самого продаваемого гибридного автомобиля в стране. Модель удерживает первую строчку рейтинга второй месяц подряд, о чем свидетельствуют свежие данные отчета Ассоциации Казахстанского Автобизнеса (АКАБ), передает МойГород.

Устойчивый спрос на EX5 EM-i отражает глобальную трансформацию предпочтений местных автомобилистов: гибриды перестали быть «технологической экзотикой» и превратились в самый практичный выбор для ежедневной эксплуатации в условиях Казахстана.

Напомним, бренд Geely Galaxy стал частью портфеля казахстанской автомобильной компании Allur в 2025 году. Выпуск EX5 EM-i на заводе в Костанае стал историческим прецедентом для отечественной промышленности — модель официально стала первым легковым гибридом, производство которого наладили непосредственно внутри страны.

Главный козырь костанайского кроссовера — продуманный дуэт, взаимодействие бензинового ДВС и эффективной электрической архитектуры: Запас хода: суммарный пробег на полном баке и 100% заряде батареи достигает 1 003 км, что полностью снимает проблему «тревожности за запас хода» на междугородних трассах. Чистый электрорежим: до 100 км автомобиль способен преодолевать исключительно на электротяге, закрывая ежедневные городские потребности без капли бензина. Топливная эффективность: взвешенный расход в смешанном цикле составляет скромные 2,4 л на 100 км, а при эксплуатации без регулярных сессий зарядки — удерживается в пределах 6–6,3 л. Динамика и интеллект: электродвигатель отдачей 218 л. с. обеспечивает мгновенный отклик на педаль акселератора, а полный набор электронных ассистентов водителя и цифровая экосистема отвечают за премиальный уровень комфорта и безопасности.

«Завоевание и сохранение лидерства — прямое следствие правильного позиционирования. Мы предлагаем не просто технологичный продукт, но и максимально прозрачные условия его покупки: выгодный Trade-in, программы кредитования без первоначального взноса и специальные цены. На сегодняшний день цена на Geely Galaxy EX5 EM-i начинается от 12 099 000 тенге», — прокомментировали в компании.

Результаты восьми месяцев 2026 года доказывают: тренд на гибридные автомобили в Казахстане набирают обороты, а локализованный Geely Galaxy EX5 EM-i на данный момент выступает в роли главного признанного эталона в сегменте гибридных кроссоверов.