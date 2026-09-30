ЧП на рейсе Flydubai: пилот мог попытаться направить самолет на землю

В Израиле расследуют версию о том, что один из летчиков авиакомпании Flydubai, выполнявших рейс из Дубая в Тель-Авив, намеревался совершить суицид и разбить лайнер, сообщает израильский телеканал N12. Инцидент завершился благополучно благодаря вмешательству экипажа и пассажиров.

Как передает N12, высокопоставленный израильский чиновник отметил: "Все больше признаков указывает на то, что он хотел захватить самолет и разбить его с пассажирами".

Очевидцы рассказали журналистам N12, что слышали крики, а после открытия двери кабины заметили кровь. По словам пассажиров, один из пилотов получил ножевое ранение, в то время как воздушное судно начало резко терять высоту и вилять из стороны в сторону. Совместными усилиями пассажиров и команды нападавшего удалось обезвредить.

Изначально в СМИ появилась информация, что пилоты были гражданами России и Украины, однако позже "9 телеканал" Израиля уточнил, что речь идет о гражданах Омана и ОАЭ. Управлять судном после инцидента помог дополнительный экипаж, находившийся на борту.

Утром 30 сентября лайнер подал сигнал тревоги о возможном захвате, после чего ВВС Израиля поднимали в воздух истребители. На борту находились 174 пассажира, в том числе 27 детей. Самолет совершил безопасную посадку в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии.

По данным издания Ynet, руководство Flydubai уже приступило к официальному расследованию. Компания направила в Саудовскую Аравию резервный борт, чтобы доставить пассажиров в пункт назначения.