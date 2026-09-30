Во время экскурсии школьник случайно нашёл ценность, которой 400 лет

Во время экскурсии мальчик заметил на земле небольшую монету и показал её взрослым. Позже специалисты установили, что находка представляет собой серебряный полторак прусского князя Георга Вильгельма.

В Польше девятилетний школьник во время экскурсии по замку случайно обнаружил серебряную монету, которой около 400 лет. Необычная находка была сделана на территории замка в Черске, передает МойГород со ссылкой на польское издание Onet.pl.

Монета оказалась из XVII века

Во время экскурсии мальчик заметил на земле небольшую монету и показал её взрослым. Позже специалисты установили, что находка представляет собой серебряный полторак прусского князя Георга Вильгельма.

Монета была отчеканена в 1624 году на монетном дворе в Кёнигсберге. Её вес составляет менее одного грамма.

Несмотря на небольшие размеры, историческая находка представляет интерес для специалистов. Она может помочь археологам и историкам лучше изучить денежное обращение и повседневную жизнь на польских землях в XVII веке.

Монета, найденная школьником. Фото: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków/Facebook

История оказалась буквально под ногами

Представители Мазовецкого воеводства отметили, что особенно примечательно то, как была обнаружена монета.

«А тот факт, что его нашел молодой посетитель, свидетельствует о том, что история порой ждет прямо под ногами, готовая удивить каждого, кто внимательно смотрит», — подчеркнули на странице Мазовецкого областного консерватора памятников.

Находка девятилетнего школьника стала очередным примером того, как случайное наблюдение во время обычной прогулки или экскурсии может привести к обнаружению исторического артефакта.