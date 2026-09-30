«Конец света» близок?: ученые назвали точную дату

Группа исследователей из Университета Иллинойса в 1960-х годах разработала математическую модель, на основе которой попыталась определить предельный момент для роста населения планеты. Согласно их расчетам, при сохранении тогдашних тенденций население Земли должно было достичь бесконечного значения 13 ноября 2026 года. Этот результат позже стал известен как прогноз возможного «конца света» из-за перенаселения, передает МойГород со ссылкой на Unilad.

В работе участвовали Гайнц фон Ферстер, Патриция М. Мора и Лоуренс В. Амио. Один из авторов исследования, Гайнц фон Ферстер, позднее также занимался вопросами искусственного интеллекта.

Как появился прогноз

Мрачный прогноз был опубликован в 1960-х годах, когда ученые обратили внимание на быстрый рост численности населения Земли.

По их наблюдениям, население планеты увеличивалось на протяжении примерно двух тысяч лет, а темпы роста со временем ускорялись. Особенно заметными эти изменения стали в первой половине XX века.

Конец света / © Pixabay

Так, всего за 60 лет, с 1900 по 1960 год, население Земли выросло примерно с 1,6 млрд до 3 млрд человек. Исследователей удивляло, что столь значительное увеличение произошло несмотря на две мировые войны, которые привели к огромным человеческим потерям.

Ученые предположили, что развитие технологий на протяжении определенного времени позволяло человечеству обеспечивать все большее количество людей необходимыми ресурсами. Однако они предупреждали, что возможности технологического развития не обязательно будут расти с той же скоростью.

Что предсказывала математическая модель

Авторы исследования использовали математические расчеты, чтобы спрогнозировать дальнейшее увеличение населения.

Они писали, что рост плотности населения в определенных условиях может снижать вероятность выживания отдельных людей и приводить к ситуации, когда человечеству придется «бороться за существование в ограниченной среде».

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Наиболее необычным оказался итог модели. Согласно расчетам ученых, при сохранении выявленной тенденции численность населения должна была стремиться к бесконечности 13 ноября 2026 года.

Именно эта дата позднее стала широко распространяться как якобы рассчитанный учеными «день конца света».

Авторы сами признавали условность прогноза

При этом исследователи не утверждали, что их математическая модель способна буквально предсказать будущее человечества.

В своей работе они отмечали, что в какой-то момент обязательно должно произойти событие, которое остановит ускоряющийся рост населения и изменит существующую тенденцию.

Ученые также подчеркивали, что подобные выводы являются результатом экстраполяции математической модели, а не точным предсказанием будущего.

По их словам, дальнейшее развитие событий в какой-то момент неизбежно должно было отклониться от рассчитанной кривой.

Почему прогноз не сбылся

С момента публикации исследования прошло более шести десятилетий, и демографическая ситуация на планете значительно изменилась.

Темпы прироста населения в последние десятилетия заметно замедлились по сравнению с теми значениями, которые наблюдались в середине XX века. Поэтому сценарий, заложенный в первоначальную модель, не реализовался буквально.

Сгенерировано ИИ: Мой Город

Иными словами, дата 13 ноября 2026 года не является научно подтвержденной датой конца человечества. Она появилась как результат математической экстраполяции старых демографических тенденций, которые впоследствии изменились.

Что было известно о Гайнце фон Фёрстере

Гайнц фон Фёрстер, один из авторов исследования, прожил до 2002 года. Помимо демографии и математического моделирования, он интересовался развитием искусственного интеллекта.

В 1995 году в интервью изданию The Information Philosopher ученый рассуждал о возможностях ИИ и предупреждал против слишком прямого отождествления принципов работы искусственного интеллекта с человеческим мышлением.

Он допускал, что искусственный интеллект способен решать сложные задачи, однако считал опасным предположение о том, что машина обязательно способна мыслить и действовать так же, как человек.

Таким образом, знаменитая дата 13 ноября 2026 года появилась не как буквальное предсказание гибели Земли, а как крайняя точка математической модели, построенной более 60 лет назад на основе демографических тенденций того времени. Изменение темпов роста населения показало, насколько осторожно следует относиться к подобным долгосрочным прогнозам.