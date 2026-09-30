Возле 17 школ установили освещение в ЗКО

В рамках реализации идеологемы "Закон и порядок" и регионального проекта "Қауіпсіз Өңір" прокуратура ЗКО провела масштабный мониторинг освещенности территорий, прилегающих к общеобразовательным учреждениям. Поводом для проверок во многом послужили многочисленные обращения родителей школьников, обеспокоенных безопасностью детей в вечернее и утреннее время.

- Как показал мониторинг, на некоторых участках возле школ уличное освещение полностью отсутствовало либо было недостаточным. Подобные условия создавали реальные риски для безопасности детей в темное время суток. Для оперативного решения проблемы привлекли местных предпринимателей, - пояснили в надзорном органе.

Благодаря финансовой поддержке местных бизнесменов, неосвещенные участки ликвидировали вблизи 17 учебных заведений. В результате защищены права и законные интересы свыше 15 тысяч детей.

В надзорном ведомстве отмечают, что работа по формированию безопасной и комфортной среды для детей носит системный характер и находится на постоянном контроле.