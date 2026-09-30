В Атырауской области уволили чиновника за покупку дома без газа

Прокуратура Атырауской области выявила грубые нарушения при расходовании бюджетных средств в сфере строительства. За действия, дискредитирующие государственную службу, к ответственности привлекли нескольких должностных лиц.

Первый эпизод произошёл в Курмангазинском районе. В 2024 году местный отдел строительства закупил 30 квартир в селе Курмангазы на сумму 600 млн тенге. Позже выяснилось, что жилой дом не был подключён к газораспределительным сетям. Руководитель отдела знал о проблеме заранее, однако всё равно организовал закупку, создав преимущество для отдельных предпринимателей.

Второй случай зафиксировали в Кызылкогинском районе. Там руководитель отдела строительства перечислил подрядчику 900 тысяч тенге за фактически невыполненные работы.

Нарушения рассмотрели на заседании совета по этике. По его итогам руководителя отдела строительства Курмангазинского района освободили от занимаемой должности. Его коллеге из Кызылкогинского района объявили предупреждение о неполном служебном соответствии.

В надзорном органе добавили, что за аналогичные нарушения в регионе ранее наказали ещё троих должностных лиц.