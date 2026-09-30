Санврачи ЗКО выявили нарушения в пробах воздуха и воды

Питьевую воду проверили на микробиологические и санитарно-химические показатели.

За девять месяцев 2026 года специалисты санитарно-эпидемиологической службы Западно-Казахстанской области подвели промежуточные итоги проверок. Главная задача масштабного мониторинга - держать под контролем безопасность среды обитания и проверять, как соблюдаются санитарные требования, сообщили в департамерте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО.

По данным санврачей, лабораторные исследования воздуха и воды показали:

Чистота воздуха: Эксперты исследовали 31 830 проб атмосферного воздуха на санитарно-химические показатели. Лишь в 18 пробах (это всего 0,05%) специалисты зафиксировали отклонения от гигиенических нормативов.

Питьевая вода (микробиология): Из 2 468 проб водопроводной воды, проверенных на микробиологические показатели, 80 проб (3,2%) не дотянули до установленных норм.

Питьевая вода (химия): При проверке 2 454 проб на санитарно-химические показатели отклонения выявили в 147 пробах (6,0%).

Службы продолжают держать ситуацию на контроле, чтобы вовремя пресекать любые риски для здоровья жителей региона.