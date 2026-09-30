Массовые проверки или превышение полномочий: как бизнесу защитить себя от незаконных действий УГД

Эксперт Габитжан Кудайберген предупредил о массовых незаконных назначениях внеплановых налоговых проверок районными УГД и объяснил предпринимателям, как защитить свои права.

В последнее время казахстанские предприниматели столкнулись с тревожной тенденцией: районные Управления государственных доходов (УГД) массово вызывают бизнес на так называемые "заслушивания" и выносят предварительные решения о назначении внеплановых проверок. Как отмечает эксперт Габитжан Кудайберген, поводом для этого чаще всего становятся якобы "ненадлежащим образом исполненные" старые камеральные уведомления.

Ситуация усугубилась тем, что ведомства начали сразу выписывать готовые Предписания на проведение проверок. Эксперт призывает предпринимателей не поддаваться панике и не спешить передавать проверяющим весь запрашиваемый пакет документов, поскольку в большинстве случаев действия налоговых органов осуществляются с грубыми нарушениями закона.

Главные нарушения со стороны УГД

Искусственная срочность и требование документов "за сутки". Налоговая нередко требует предоставить бумаги в однодневный срок. При этом по закону даже при официальной налоговой проверке на представление документов бизнесу дается минимум 10 рабочих дней. Отсутствие полномочий у районных УГД. Согласно пункту 6 Правил, утвержденных Приказом и.о. Министра финансов РК № 659 от 31 октября 2025 года, районные управления не имеют права выносить решения о назначении проверок по итогам камерального контроля. В соответствии с подпунктом 5 пункта 5 этого же приказа, данная процедура относится к исключительной компетенции Департаментов государственных доходов (ДГД), поэтому действия районных инспекций являются прямым превышением полномочий.

Что делать бизнесу при получении предписания или вызова?

Шаг 1. Заслушивание. Во время процедуры заслушивания официально зафиксируйте на диктофон свои возражения: укажите на то, что УГД не обладает компетенцией выносить подобные решения согласно Приказу Минфина № 659.

Шаг 2. Жалоба в прокуратуру. Если налоговый орган игнорирует ваши аргументы, требует документы в суточный срок и настаивает на своем, незамедлительно подавайте жалобу в органы прокуратуры на незаконные действия должностных лиц.

Шаг 3. Иск в административный суд. Если вам уже вручили Предписание на проведение проверки, его необходимо срочно обжаловать в суде. Вероятность отмены такого акта крайне высока, так как он изначально вынесен неуполномоченным органом.



Источник: страница юриста Габитжана Кудайбергена в Instagram