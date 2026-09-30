Скриншот - вещдок: как казахстанки отсудили деньги за оскорбления и фото в сети

Публичные обвинения в соцсетях и распространение чужих снимков без разрешения могут обернуться серьезными судебными разбирательствами и денежными штрафами, сообщает Верховный суд РК.

Практика показывает, что ссылка на "личное мнение" не освобождает авторов от ответственности. Так, жительница Усть-Каменогорска успешно защитила свою честь после того, как двое пользователей опубликовали ее фото в Instagram с оскорблениями и намеками на аморальное поведение. Суд обязал ответчиков удалить посты, опубликовать опровержение и выплатить по 300 тысяч тенге компенсации морального вреда. Вышестоящие инстанции оставили это решение в силе.

- Эмоциональные обвинения в адрес конкретного человека являются утверждениями, которые должны подтверждаться доказательствами. Таких доказательств ответчики не представили. Кроме того, размещение фотографии человека без его согласия также повлекло правовые последствия, - пояснили в суде.

Аналогичное дело рассмотрел суд в Жамбылской области по иску жительницы Астаны. Ее фотографию после собрания жильцов выложили в два крупных чата WhatsApp, насчитывавших около 1,5 тысячи участников. Суд признал скриншоты надлежащими электронными доказательствами, а распространение снимка - нарушением прав. В результате с двух соседок в пользу истца взыскали по 20 тысяч тенге.

В Верховном суде подчеркивают, что любые обвинения в адрес граждан требуют доказательств, а публикация чужих фото в сторис или мессенджерах грозит юридической ответственностью.

