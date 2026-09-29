Говорите это каждый день: пять фраз, которые изменят вашу жизнь

То, как человек разговаривает с собой, во многом влияет на его настроение, самоощущение и восприятие происходящего. Привычные формулировки могут усиливать тревогу и неуверенность или, наоборот, помогать сосредоточиться на возможных решениях, передает МойГород

Британский лайфстайл-коуч Рокси Нафуси считает, что негативные речевые привычки способны закреплять пессимистичный взгляд на ситуацию, тогда как осознанная замена таких формулировок помогает изменить отношение к повседневным проблемам. Об этом пишет Femina.

Внутренний диалог вли

Фото: Canva

яет на восприятие происходящего

Человек постоянно ведет внутренний диалог, даже если не обращает на него внимания. Фразы, которые мы регулярно повторяем про себя, могут становиться привычным способом реагировать на трудности.

Постоянные сомнения, страх ошибок и ожидание неудачи способны усиливать ощущение беспомощности. При этом более поддерживающие формулировки помогают посмотреть на ту же ситуацию с другой стороны и сосредоточиться на действиях.

Специалисты предлагают заменить несколько распространенных негативных фраз на более конструктивные.

Вместо «Я не могу» — «Я могу попробовать»

Фраза «Я не могу этого сделать» сразу ставит ограничение и не оставляет пространства для поиска решения.

Вместо этого можно сказать: «Я могу сделать все, что захочу» или более реалистично: «Я могу попробовать и посмотреть, что получится».

Такой подход помогает сосредоточиться не на невозможности, а на конкретных действиях, которые можно предпринять.

Вместо «У меня никогда не получится» — «Я сделаю все возможное»

Фото: Canva

Фраза «У меня никогда не получится» заранее предполагает неудачу и может усиливать внутреннее напряжение.

Альтернативой может стать: «Я сделаю все возможное, и этого достаточно».

Такая формулировка позволяет снизить давление на себя и отказаться от стремления во всем быть идеальным. В этом случае ценность имеет не только конечный результат, но и приложенные усилия.

Вместо «Я не знаю как» — «Я могу узнать и попросить о помощи»

Неумение или отсутствие опыта не обязательно означает, что задача невыполнима.

Вместо фразы «Я не знаю, как это сделать» можно сказать: «Я могу попросить о помощи и узнать, как это сделать».

Такой подход помогает воспринимать незнание не как окончательную неудачу, а как возможность получить новые знания и опыт.

Вместо «Это не сработает» — «Посмотрим, что получится»

Фото: Canva

Привычка заранее ожидать плохого результата может мешать даже попытке что-то изменить.

Фразу «Это не сработает» можно заменить на более нейтральную: «Посмотрим, что получится» или «Я попробую и пойму, что можно изменить».

Подобная установка помогает сохранять открытость к разным вариантам развития событий и замечать возможности, которые в состоянии постоянного пессимизма могут оставаться незамеченными.

Вместо «Я боюсь неудачи» — «Я готова попробовать»

Страх ошибки нередко становится причиной бездействия. Вместо того чтобы постоянно думать о возможном провале, можно сосредоточиться на самом опыте.

Например, фразу «Я боюсь неудачи» можно заменить на: «Я с нетерпением жду возможности попробовать».

Это позволяет перенести внимание с предполагаемой неудачи на сам процесс и возможность получить новый опыт.

Важно замечать привычные мысли

Изменение внутреннего диалога требует времени. Для начала можно обращать внимание на то, какие фразы чаще всего появляются в мыслях в сложных ситуациях.

Когда автоматическую негативную формулировку удается заметить, ее можно попробовать заменить на более поддерживающую и конструктивную.

При этом речь не идет о необходимости постоянно убеждать себя, что все обязательно будет хорошо. Скорее, речь идет о более внимательном отношении к собственным мыслям и о попытке не делать негативный сценарий единственным возможным вариантом.

Постепенно такой подход может помочь по-другому воспринимать трудности, спокойнее реагировать на ошибки и чаще сосредотачиваться на том, что действительно можно изменить.