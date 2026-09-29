Пятерых любителей дрифта наказали в ЗКО

В полиции напоминают: за подобные трюки и дрифт на дорогах нарушителям грозит до 15 суток ареста.

С начала года в Западно-Казахстанской области за опасное маневрирование к административной ответственности привлекли пятерых водителей. В полиции напоминают: за подобные трюки и дрифт на дорогах нарушителям грозит до 15 суток ареста.

- Водителю достаточно нескольких секунд, чтобы потерять управление. В этот момент поблизости могут находиться пешеходы и другие участники дорожного движения. Не рискуйте своей и чужими жизнями ради нескольких секунд красивого видео. Соблюдайте закон и уважайте других участников дорожного движения, - обращаются к водителям стражи порядка.

Кроме того, автолюбителям - любителям шумных ночных катаний и громких выхлопов - напоминают о соблюдении тишины. За нарушение покоя граждан в ночное время (статья 437 КоАП РК) предусмотрен штраф в размере 5 МРП, а за повторное нарушение - 10 МРП.