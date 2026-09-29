Кто заставляет брать кредит? В Казахстане вводят обязательное анкетирование заемщиков

С 1 октября казахстанцев обяжут отвечать на вопросы специальной анкеты перед выдачей онлайн-кредитов.

Соответствующая норма вошла в Требования к условиям осуществления банковской деятельности, разработанные Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Нововведение начнет действовать уже с 1 октября и направлено на дополнительную защиту граждан от мошенников.

Список вопросов включает семь пунктов:

Кто предложил вам оформить данный кредит?

Вы обратились в банк лично или по просьбе других лиц (службы безопасности, правоохранительных органов, неустановленных лиц и других)?

Для каких целей вы оформляете кредит?

Вы ознакомились с условиями кредита (сумма, срок, процентная ставка, график погашения)?

Никто не оказывает на вас давление или не торопит с оформлением кредита?

Вам советовали скрывать оформление кредита от сотрудников банка или родных?

Получали ли вы ранее звонки с предложением "защитить ваши деньги" или "проверить операции по счету"?

Если анкетирование выявит риск мошенничества или стороннего воздействия, банк обязан инициировать дополнительную проверку. По ее итогам финансовая организация принимает одно из трех решений:

заключить договор банковского займа;

приостановить процесс до устранения подозрительных обстоятельств;

отказать в выдаче кредита.

В случаях, когда банк фиксирует факт утечки или незаконного распространения персональных данных клиента, принимаются дополнительные меры безопасности: