Заморозки, туманы и грозы: прогноз погоды в западном Казахстане на 30 сентября

По данным РГП "Казгидромет", в среду, 30 сентября, в Западно-Казахстанской области и Уральске ночью и утром ожидается туман. Переменная облачность, обойдется без осадков, а скорость ветра составит 7-12 м/с; температура воздуха ночью опустится до +3...+5 °C, а днем поднимется до +19...+21 °C.

В Атырауской области ожидается ясный и солнечный день без осадков, ветер ночью прогнозируется в пределах 0-5 м/с, днем - 3-8 м/с; воздух в ночные часы остынет до +8...+10 °C, а в дневное время температура достигнет +23...+25 °C.

В Мангистауской области и Актау ночью на западе и юге региона пройдут дожди с грозами, а на северо-западе ночью ожидаются сильные порывы восточного и северо-восточного ветра до 15-20 м/с; ночью термометры покажут +13...+15 °C, днем воздух прогреется до +24...+26 °C.

В Актюбинской области погода будет ясной и солнечной, без осадков, при ветре 1-6 м/с с дневными порывами до 10 м/с, однако ночью на севере региона прогнозируются заморозки до 2 градусов; температурные показатели составят ночью +2...+4 °C, днем +18...+20 °C.