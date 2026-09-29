Суперспособности белого медведя: что умеет главный хищник Арктики

Белый медведь считается крупнейшим наземным хищником на планете. Взрослые самцы обычно весят от 350 до 600 килограммов, а масса отдельных особей может достигать 800 килограммов. Несмотря на внушительные размеры, эти животные отлично плавают, способны преодолевать большие расстояния и долго выслеживать добычу, передает МойГород со ссылкой на Мою планету.

Основу рациона белого медведя составляют кольчатые и бородатые тюлени. При случае он также питается тушами китов, может охотиться на северных оленей, птиц и разорять птичьи гнезда. Среди всех видов медведей белый считается самым плотоядным.

Белые медведи большую часть жизни проводят на дрейфующих льдах, охотятся в холодных водах Арктики и способны проплывать сотни километров. При этом у этих животных есть немало особенностей, о которых знают далеко не все. Собрали 12 фактов, которые помогут по-новому взглянуть на белых медведей.

1. Белый медведь считается морским млекопитающим

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Белый медведь — единственный представитель семейства медвежьих, которого ученые относят к морским млекопитающим. С научной точки зрения он оказывается в одной категории с тюленями, китами и дельфинами.

Его латинское название Ursus maritimus буквально означает «морской медведь». Такое название связано с образом жизни животного: значительную часть времени оно проводит на морском льду Северного Ледовитого океана. Там белые медведи охотятся, отдыхают, перемещаются и спариваются.

2. На самом деле мех белого медведя не белый

Кажется, что шерсть белого медведя имеет белый цвет, однако в действительности его покровные волосы прозрачные. Они имеют полую структуру и практически не содержат пигмента. Белой шерсть выглядит из-за того, как волосы рассеивают и отражают свет.

Под мехом у животного находится черная кожа, которая помогает поглощать солнечное тепло. Дополнительную защиту от холода обеспечивает толстый слой подкожного жира, который может достигать 11,4 сантиметра.

При этом распространенная версия о том, что полые волосы белого медведя работают как оптоволокно и проводят ультрафиолет к коже, оказалась ошибочной.

3. По следам лап можно определить ДНК медведя

Фото: Anton_Ivanov /Shutterstock/FOTODOM

Ученые разработали способ получать генетическую информацию о белом медведе без непосредственного контакта с животным. Для этого достаточно аккуратно собрать тонкий слой свежего снега с отпечатка лапы.

Полученный материал может содержать клетки кожи и другие биологические следы, по которым исследователи способны определить пол животного и составить его генетический профиль.

Метод был протестирован на белых медведях Аляски. Такой подход может сделать наблюдение за популяциями безопаснее и дешевле, поскольку ученым не требуется отлавливать или усыплять животных для получения биологических образцов.

4. Белый медведь способен несколько дней плыть без остановки

Белые медведи отлично плавают. Широкие передние лапы они используют как весла, а задние помогают направлять движение.

Известны случаи, когда животные преодолевали сотни километров по открытой воде. В 2011 году самка белого медведя в море Бофорта проплыла за девять дней около 687 километров.

Такое путешествие оказалось крайне тяжелым: медведица потеряла примерно 22% массы тела, а ее годовалый детеныш погиб. Подобные длительные заплывы становятся особенно опасными для самок с медвежатами.

5. Белые медведи не впадают в обычную спячку

Фото: evaurban /Shutterstock/FOTODOM

В отличие от многих бурых медведей, белые медведи остаются активными в течение большей части года. Зимой для них начинается важный период охоты, поскольку формируется морской лед, а тюлени регулярно появляются у лунок.

Исключение составляют беременные самки. Они устраивают берлоги в снегу, где рожают и несколько месяцев кормят детенышей, не выходя наружу и не питаясь.

Новорожденные медвежата весят всего около 450–680 граммов, появляются на свет слепыми и почти без шерсти. К весне благодаря жирному материнскому молоку они могут набрать 10–15 килограммов.

6. Организм белого медведя почти полностью усваивает жир

Питание белых медведей тесно связано с накоплением жировых запасов. Их организм эффективно перерабатывает и сохраняет полученную энергию.

По оценкам исследователей, пищеварительная система белого медведя способна усваивать около 97% потребляемого жира. Это один из наиболее высоких показателей среди млекопитающих.

За один прием пищи животное может съесть добычу, масса которой составляет 15–20% от его собственного веса. При этом жир способен составлять до половины массы взрослого медведя.

Такие запасы особенно важны летом, когда морской лед отступает, а охотиться становится сложнее.

7. Белые медведи на Шпицбергене смогли адаптироваться к изменениям условий

Фото: Ondrej Prosicky /Shutterstock/FOTODOM

Баренцево море теряет морской лед быстрее, чем многие другие районы Арктики. Однако белые медведи, обитающие на архипелаге Шпицберген, сохраняют хорошее физическое состояние и в некоторых случаях даже набирают вес.

Исследователи связывают это с высокой продуктивностью местной морской экосистемы и способностью животных менять рацион. Помимо привычной добычи, медведи могут охотиться на северных оленей, а иногда и на моржей.

Такая гибкость помогает животным адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.

8. Белый медведь обладает чрезвычайно острым обонянием

Обоняние играет для белого медведя огромную роль. В некоторых условиях он способен обнаружить тюленя под метровым слоем льда с расстояния более 800 метров.

В Арктике, где огромные пространства покрыты снегом и льдом, запахи помогают животным находить добычу и ориентироваться.

Однако острый нюх может создавать и проблемы. Запах еды и мусора способен привлечь белых медведей к населенным пунктам, что повышает риск конфликтов с людьми.

9. Огромные лапы помогают передвигаться по льду

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Лапа белого медведя может достигать примерно 30 сантиметров в ширину — это сопоставимо с размером обеденной тарелки.

Большая площадь лап позволяет животному распределять вес и снижает вероятность провалиться под тонкий лед. Кроме того, подушечки покрыты небольшими шероховатыми образованиями, которые улучшают сцепление с поверхностью.

Между пальцами также растет шерсть. Она помогает сохранять тепло и дополнительно защищает лапы от скольжения.

10. У белого медведя есть третье веко

Арктический снег и лед отражают большое количество солнечного света и ультрафиолета. Для животных это может быть опасно и даже приводить к повреждению глаз.

Белые медведи приспособились к таким условиям. У них есть третье веко, которое также называют мигательной перепонкой. Эта прозрачная пленка частично защищает глаза от яркого света и ультрафиолета.

При этом она не мешает животному видеть под водой.

11. Белый медведь способен «отложить» развитие беременности

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У белых медведей существует необычный механизм, известный как отложенная имплантация.

Спаривание обычно происходит с апреля по июнь, однако оплодотворенная яйцеклетка не сразу прикрепляется к стенке матки. Эмбрион может оставаться в организме самки в течение нескольких месяцев практически без развития.

Такой механизм позволяет организму дождаться подходящих условий. Если самка к осени не накопила достаточный запас жира, беременность может не продолжиться.

Если же ресурсов достаточно, эмбрион имплантируется в матку, после чего начинается активное развитие плода. Самка рожает зимой в берлоге, а весной вместе с медвежатами выходит наружу.

12. Белые медведи могут скрещиваться с бурыми

Белые медведи и гризли, которые являются подвидом бурого медведя, иногда встречаются в одних районах. По мере изменения условий в Арктике территории их обитания могут пересекаться чаще.

В результате между двумя видами возможно скрещивание. Их гибридов называют полярными гризли или пизли — от английских слов polar bear и grizzly.

Такие животные встречаются в природе крайне редко, однако исследования показывают, что белые и бурые медведи скрещивались не только в наше время. Генетические данные свидетельствуют о случаях смешения их популяций примерно 150 тысяч лет назад.

Таким образом, некоторые особенности белых медведей связаны не только с суровым климатом Арктики, но и с очень древними биологическими процессами. Их способность адаптироваться к окружающей среде остается предметом изучения ученых.