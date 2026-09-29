Невероятная находка: мальчик обнаружил корабль, затонувший почти 170 лет назад

Восьмилетний Лукас Атчисон с помощью нового металлоискателя обнаружил находку, которая привела волонтеров к останкам предположительно затонувшего корабля, передает МойГород со ссылкой на Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, в 2023 году Лукас, которому тогда было восемь лет, взял подаренный ему на день рождения металлоискатель во время семейной поездки в парк недалеко от города Годерич.

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Первый сигнал прибора привел мальчика к стальному гвоздю. Его отец Джейсон предположил, что находка могла относиться к местным лодкам, и предложил продолжить прогулку. Однако Лукас решил копать дальше.

Позже выяснилось, что гвоздь был прикреплен к фрагменту дерева, рядом с которым находились другие гвозди. Тогда у семьи появилась версия, что под землей могут находиться остатки корабля.

Джейсон сообщил о находке сотрудникам парка и связался с Комитетом морского наследия Онтарио (OMHC), волонтерской организацией, занимающейся изучением объектов морского наследия. Прежде чем специалисты смогли начать раскопки, потребовалось получить необходимые разрешения и провести подготовительную работу.

В начале сентября волонтеры OMHC приступили к исследованию места и обнаружили остатки судна. Морской археолог Скарлетт Янусас обратила внимание на двойные шпангоуты, характерные для прочной конструкции. По ее предварительной оценке, найденные фрагменты могут принадлежать шхуне — деревянному двухмачтовому парусному судну.

Сейчас специалисты проводят исследование в нескольких направлениях. Непосредственно на месте находки волонтеры создают подробные чертежи обнаруженных останков, включая вид сверху и боковой профиль судна. Параллельно эксперты изучают исторические документы, в том числе сведения о страховании судов в XIX веке.

Точное название обнаруженного судна пока не подтверждено. Однако одна из основных версий заключается в том, что это может быть шхуна «Сент-Энтони», построенная в американском городе Эри, штат Пенсильвания.

Предположительно, судно перевозило пшеницу из Чикаго в Буффало, когда потерпело крушение на озере Гурон недалеко от Годерича.

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В газете «Буффало Дейли Репаблик» от 30 октября 1856 года сообщалось, что шхуна из Эри, загруженная пшеницей, оказалась на берегу неподалеку от Годерича.

Еще одна публикация того же издания от 26 ноября рассказывала о попытке оказать помощь судну. Буксир «Фэшн», направлявшийся к «Сент-Энтони», из-за сильного шторма был вынужден изменить курс и оказался в Бейфилде, где сел на песчаную отмель.

Тем временем сама шхуна оставалась на мели. Ее груз зерна пробил днище, однако в газете отмечалось, что судно теоретически еще можно было снять с мели. В итоге этого сделать не удалось.

Предположительно, по крайней мере часть останков «Сент-Энтони» оставалась погребенной на протяжении почти 170 лет, пока их не обнаружил мальчик с металлоискателем.

После завершения исследования специалисты планируют вновь засыпать и захоронить обнаруженные останки, чтобы сохранить их для будущих исследований.