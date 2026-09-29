В Казахстане проверят руководителей роддомов, детских больниц и скорой помощи

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на своей странице в Instagram анонсировала проведение очередной аттестации руководящего состава ключевых медицинских организаций.

Глава Минздрава подчеркнула, что уровень оказания медицинской помощи определяется не только профессионализмом врачей, но и качеством организации процессов внутри самой больницы: критически важны оперативность принятия решений и приоритет интересов пациента.

- Поэтому поручила провести очередную аттестацию руководителей и их заместителей организаций родовспоможения, детских стационаров и станций скорой медицинской помощи. Это службы особой ответственности. Здесь за каждым управленческим решением - здоровье, а иногда и жизнь человека, - сообщила Акмарал Альназарова.

По ее данным, всего в данных подразделениях насчитывается 1 100 руководителей и их заместителей, на текущем этапе аттестацию пройдут 357 человек. Тестирование для них стартует 14 октября.

- Аттестация является регулярной процедурой. Но мое требование - не превращать ее в формальность. Нам нужны руководители, которые не просто знают стандарты и нормативные требования, а способны обеспечить их выполнение на практике: организовать работу команды, обеспечить своевременную и качественную помощь пациенту, эффективно использовать имеющиеся ресурсы и создавать условия для профессионального развития медицинских работников. Главный врач должен понимать: его ответственность не заканчивается дверью кабинета. Он отвечает за то, как работает вся медицинская организация и какую помощь в итоге получает человек, - добавила министр.

В заключение Акмарал Альназарова отметила, что главным критерием эффективности всей системы здравоохранения остается своевременное оказание помощи пациенту, его чувство защищенности, а также безопасность и высокое качество медицинских услуг.