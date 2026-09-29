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Происшествия Социум

Пять суток за рисунок: в ЗКО поймали автора незаконного граффити

Инцидент произошел в Аксае.
Кристина Кобина
Пять суток за рисунок: в ЗКО поймали автора незаконного граффити
Скриншот с видео ДП ЗКО

В Западно-Казахстанской области правоохранители пресекли очередную попытку "самовыражения" за счет городского имущества. Инцидент произошел в Аксае. Стражи порядка заметили по камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления, как неизвестный усердно выводит сомнительные надписи на ограждении одного из зданий.

- Наряд полиции оперативно вычислил и доставил в отдел автора художеств. Им оказался 19-летний местный житель. Решением суда молодого человека арестовали на 5 суток. Саму же незаконную надпись оперативно стерли, - пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

В полиции в очередной раз напомнили: порча фасадов и заборов граффити - это не безобидное творчество, а правонарушение, за которое придется отвечать по всей строгости. 

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