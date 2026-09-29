В Стамбуле арестовали иранский самолет с пассажирами на борту

В стамбульском аэропорту судебные приставы арестовали пассажирский Boeing 737 из-за долгового иска примерно на 3 млн евро. Лайнер уже готовился к вылету в Иран, а пассажиры успели подняться на борт, передает МойГород со ссылкой на Euronews.com.

Приставы поднялись на борт

Как сообщает Anadolu, к самолету с регистрационным номером EP-KPB подошли юристы и судебные приставы, представляющие кредитора — компанию ACM Temsil Gözetim, работающую в сфере авиационного представительства и надзора.

Представители кредитора вручили постановление об аресте воздушного судна непосредственно перед вылетом.

После этого пассажиров и членов экипажа вывели из самолета и направили обратно в терминал.

Самолет Caspian Airlines в Стамбуле. Фото: x.com/cradleturkiye

Самолет не смог вылететь

Арест воздушного судна связан с судебным спором и требованием о взыскании задолженности примерно на 3 млн евро.

В результате пассажирский рейс в Иран не состоялся в запланированное время. Самолет остался в аэропорту Стамбула до дальнейшего решения по делу.

Что известно об авиакомпании

Caspian Airlines — иранская авиакомпания, базирующаяся в Тегеране. Она была основана в 1993 году и входит в государственную авиационную группу Ирана.

Перевозчик выполняет внутренние и международные рейсы, в том числе между Ираном и Турцией, и эксплуатирует самолеты Boeing 737.

Как отмечается в сообщениях СМИ, ситуация с арестом воздушного судна произошла на фоне ограничений, связанных с иранской гражданской авиацией и вторичными санкциями США.