Деньги, любовь и новые возможности: кому принесет удачу Урожайная Луна

Урожайная Луна в сентябре принесет перемены трем знакам зодиака: кому особенно повезет

В этом году Урожайная, или Жатвенная, Луна приходится на 26 сентября. Это полнолуние, ближайшее к осеннему равноденствию. Своего пика оно достигло в 18:49 по киевскому времени, передает МойГород со ссылкой на OBOZ.UA.

В астрологии такое полнолуние связывают с завершением определенных этапов, эмоциональным подъемом и важными переменами. По прогнозам астрологов, особенно благоприятным этот период может оказаться для Весов, Водолеев и Близнецов, пишет OBOZ.UA.

Весы почувствуют, что ситуация начинает складываться в их пользу

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Для Весов Урожайная Луна может стать временем возвращения к внутреннему равновесию и началом нового этапа. Представители этого знака могут наконец решиться на действия, которые долго откладывали.

Вместо бесконечных размышлений и сомнений появится больше ясности, а принятые решения начнут приносить конкретные результаты. Весы также могут почувствовать, что их усилия наконец замечают и ценят.

В этот период возможны интересное предложение, дополнительный заработок, неожиданное сообщение или встреча, которые способны привнести в жизнь новую энергию.

В личных отношениях полнолуние может помочь разрешить накопившиеся недоразумения. Одиноким Весам астрологи советуют внимательнее присмотреться к людям вокруг, поскольку некоторые отношения могут начать развиваться быстрее, чем ожидалось.

Водолеи получат новые возможности

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Для Водолеев Урожайная Луна может стать стимулом взглянуть на привычные ситуации по-новому. События, которые раньше казались несвязанными, могут начать складываться в единую картину.

Предстоящий период способен принести новые возможности в профессиональной и финансовой сфере. Водолеям стоит вернуться к идеям, которые прежде казались слишком сложными или нереалистичными.

Перемены возможны и в личной жизни. Новое знакомство, случайный разговор или неожиданное сообщение могут оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд.

Поэтому представителям этого знака советуют обращать внимание на неожиданные возможности, не откладывать важные звонки и проверять электронную почту в ближайшие дни.

Близнецы увидят результаты своих усилий

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Близнецам Урожайная Луна может принести долгожданные результаты. Само название этого периода связывают с возможностью пожинать плоды ранее приложенных усилий.

Настойчивость и упорная работа могут дать ощутимый результат как в профессиональной, так и в личной сфере. Особенно благоприятными могут оказаться финансовые вопросы.

Представителей знака могут ожидать дополнительные доходы, повышение, выгодное предложение или решение, которое поможет почувствовать большую стабильность.

Перемены возможны и в отношениях. Близнецы, состоящие в паре, могут услышать слова, которых давно ждали. Одиноким представителям знака астрологи обещают неожиданное знакомство, которое способно стать началом новых отношений.