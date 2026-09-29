«Любой конфликт нужно решать мирно»: главное с брифинга Токаева и канцлера Германии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и канцлер Германии Фридрих Мерц подвели итоги переговоров на брифинге для представителей СМИ, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства подчеркнул, что ФРГ остается надежным стратегическим партнером Казахстана в Европе, а в следующем году страны отметят 35-летие установления дипломатических отношений.

По словам казахстанского лидера, прошедшие встречи были исключительно плодотворными. Сторонам удалось заключить более 30 коммерческих соглашений на общую сумму порядка 2 миллиардов долларов.

- В рамках переговоров было подписано более 30 коммерческих документов на общую сумму около 2 млрд долларов. Очевидно, что при эффективной реализации этих контрактов сотрудничество двух стран станет еще более прочным, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Отвечая на вопрос корреспондента телеканала Jibek Joly Дильназ Ерлановой о характере двустороннего взаимодействия, президент высоко оценил пройденный путь и выразил уверенность в дальнейшем успехе партнерства.

- Мы оцениваем достаточно высоко пройденный путь. Как известно, дорогу преодолевает идущий. Мы прошли достаточно трудный путь, достигли больших успехов. Германия пользуется, как вам известно, большим уважением в нашей стране, - заявил глава государства.

Кроме того, лидеры уделили внимание актуальной международной повестке. Позиции Астаны и Берлина по ключевым глобальным вопросам совпали.

- Мы считаем, что любой конфликт необходимо решать мирным и дипломатическим путем. Это общая позиция наших стран, - подытожил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение брифинга президент добавил, что в рамках дальнейшего укрепления связей ожидает официального визита канцлера Фридриха Мерца в Казахстан в удобное для него время.