Миллионы мимо ферм: АФМ пресекло хищение средств в Казахстане

Департамент АФМ по Кызылординской области выявил факт хищения денег, выделенных на крупный инвестиционный проект в сфере животноводства, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект стоимостью 311 миллионов тенге был запущен в 2021 году при участии СПК "Байконур" через совместное предприятие ТОО "Сыздык Ата". Его главной целью было развитие мясного направления и обеспечение жителей Жанакорганского района доступной продукцией. Корпорация направила в уставный капитал товарищества 151,5 миллиона тенге на покупку скота и оборудования для упаковки мяса.

Однако следствие установило, что после приобретения животных руководитель компании организовал вывод средств. Под видом различных сделок 60 миллионов тенге ушло на счета подконтрольных ИП "Нурай" и ИП "Абылайхан", после чего деньги были обналичены.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, а на его машины наложен арест по решению суда.

Уголовное дело направлено в суд.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.