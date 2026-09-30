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Социум

Миллионы мимо ферм: АФМ пресекло хищение средств в Казахстане

После приобретения животных руководитель компании организовал вывод средств.
Варвара Тыщенко
Миллионы мимо ферм: АФМ пресекло хищение средств в Казахстане
Иллюстративное фото из архива "МГ"

Департамент АФМ по Кызылординской области выявил факт хищения денег, выделенных на крупный инвестиционный проект в сфере животноводства, сообщает пресс-служба ведомства.

Проект стоимостью 311 миллионов тенге был запущен в 2021 году при участии СПК "Байконур" через совместное предприятие ТОО "Сыздык Ата". Его главной целью было развитие мясного направления и обеспечение жителей Жанакорганского района доступной продукцией. Корпорация направила в уставный капитал товарищества 151,5 миллиона тенге на покупку скота и оборудования для упаковки мяса.

Однако следствие установило, что после приобретения животных руководитель компании организовал вывод средств. Под видом различных сделок 60 миллионов тенге ушло на счета подконтрольных ИП "Нурай" и ИП "Абылайхан", после чего деньги были обналичены.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, а на его машины наложен арест по решению суда. 

Уголовное дело направлено в суд.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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