«Казахмыс» открыл первые социальные объекты в Шуском районе в рамках нового меморандума

В селе Конаев Жамбылской области завершилось строительство мини-футбольного поля с воркаут-площадкой и современной детской игровой зоны. Спортивно-досуговый комплекс создали при содействии компании «Казахмыс», выполняющей обязательства по соглашению с акиматом Шуского района, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу корпорации "Казахмыс".

Открывшиеся объекты положили начало двухлетней социално-инфраструктурной инициативе компании, рассчитанной на 2026–2027 годы. Площадки ориентированы на привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям спортом и активному проведению досуга.

В общей сложности подписанный меморандум включает девять проектов социальной направленности. В населенных пунктах района планируют построить дополнительные спортивные сооружения, провести ремонт детского сада, обустроить уличное освещение и реализовать ряд других мер по благоустройству.

Корпорация «Казахмыс» продолжает курс на укрепление социальной среды в регионах ведения бизнеса, работая в тесном контакте с местными исполнительными органами.

Ключевой акцент делается на создании комфортных условий для подрастающего поколения, поддержке массового спорта и улучшении бытовых условий сельчан.