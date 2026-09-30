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Социум

Трагедия на Каспии: в Курултае предложили контролировать военные учения с помощью беспилотников

Депутат Курултая предложил внедрить современные технологии для мониторинга учений.
Варвара Тыщенко
Трагедия на Каспии: в Курултае предложили контролировать военные учения с помощью беспилотников
Фото министертсва обороны РК

В ходе заседания Курултая депутат Аббат Урисбаев прокомментировал гибель военнослужащих на Каспии и предложил внедрить современные технологии для мониторинга учений, включая беспилотники и геолокаторы.

Депутат подчеркнул, что из-за высокого уровня риска при проведении военных, специальных и аварийно-спасательных мероприятий необходимо строго соблюдать все требования безопасности. По его словам, информация о метеоусловиях, силе ветра и состоянии моря должна поступать в единый центр в режиме реального времени.

 - При превышении допустимых порогов риска и возникновении угрозы безопасности, проведение опасного этапа учений должно подлежать немедленному прекращению, - отметил Урисбаев.

Для повышения безопасности личного состава парламентарий обратился к правительству с предложением внедрить комплекс технических мер:

  • Организовать непрерывный мониторинг зоны маневров с использованием беспилотников и оснастить каждого участника персональной электронной меткой.
  • Обеспечить военных специализированными геолокационными устройствами для точного отслеживания их координат, а также возможностью ручной подачи сигнала SOS.
  • Внедрить системы контроля физиологического состояния для непрерывного мониторинга жизненных показателей, включая пульс.

Кроме того, депутат выступил за разработку единого стандарта безопасности для учебных сборов с предварительным тестированием в пилотных регионах.

Напомним, 24 сентября во время учебно-боевых задач на Каспии из-за резкого ухудшения погоды в открытое море унесло 17 военнослужащих: 14 бойцов погибли, троих удалось спасти. После этого резонансного происшествия министр обороны Даурен Косанов был освобожден от должности, а новымглавой ведомства назначен Айдос Мырзахметов.
 

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