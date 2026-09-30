Профессор-металлург Омирсерик Байгенженов: Казахстану нужна собственная модель переработки меди

Дискуссия вокруг Методики определения тарифа на переработку медного концентрата давно вышла за рамки спора о стоимости отдельной услуги. По мнению доктора Ph.D., профессора кафедры металлургии и обогащения полезных ископаемых ГМИ имени О.А. Байконурова Омирсерика Байгенженова, на кону стоит стратегический выбор: останется ли Казахстан сырьевым экспортером или построит мощные перерабатывающие производства внутри страны.

Вопрос встал особенно остро в 2026 году, когда мировые платежи за переработку меди упали до исторических минимумов. В то же время государство ставит задачу развивать выпуск продукции высокого передела.

Государственные ориентиры и законодательная база

Нормативную основу для изменений сформировали в 2026 году, когда Министерство промышленности и строительства получило полномочия разрабатывать и утверждать единую методику определения тарифа. Это решение опирается на Конституцию Казахстана, закрепившую принадлежность недр народу, а также на Закон «О промышленной политике», нацеленный на отход от сырьевой модели.

Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевой ориентир: «Производство продукции высокого передела должно становиться коммерчески более привлекательным, чем вывоз сырья». В связи с этим методика призвана создать прозрачные экономические правила, при которых добыча сохранит инвестиционную привлекательность, а металлургические заводы получат ресурсы для работы и модернизации.

Специфика мирового рынка и затраты металлургов

Один из центральных аспектов дискуссии касается мирового показателя Treatment Charge (TC) — платы за переработку концентрата. Ученый подчеркивает, что рыночный TC отражает баланс сырья и мощностей, но не равен реальной себестоимости плавки. Из-за избытка медеплавильных заводов в мире annual benchmark TC в 2026 году установился на нулевой отметке, а спотовые ставки остались отрицательными.

При этом расходы предприятий на электроэнергию, экологические мероприятия, ремонт и зарплаты персонала сохраняются. Доходы от попутного извлечения золота, серебра и серной кислоты позволяют поддерживать производство, но зависят от волатильности цен и требуют дополнительных затрат на извлечение.

Инвестиции в модернизацию и защита добывающего сектора

Металлургической отрасли необходимы постоянные вложения в обновление оборудования и технологическое развитие. Для исключения злоупотреблений инвестиционная составляющая тарифа должна привязываться к конкретным проектам, подтверждаться фактическими затратами и иметь четкие сроки окупаемости.

При этом регулирование учитывает интересы добывающих компаний, заинтересованных в минимальных издержках. Цель государства заключается в формировании единой и проверяемой формулы расчета затрат, которая исключит ручное управление и сбалансирует интересы всех участников рынка.

Как отмечает эксперт, речь идет о будущем развитии всей экономики страны: