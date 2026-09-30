В Уральске ограничили оборот 500 тонн кислоты

Каждый квартал министерство внутренних дел вместе с врачами проводит большую операцию "Дармек". Ее главная цель - защитить здоровье людей и перекрыть кислород нелегальному обороту лекарств с психотропным и сильнодействующим эффектом, сообщает Polisia.kz. Проверяющие ловят за руку недобросовестных аптекарей и случайных людей, которые пытаются сбывать такие препараты без рецептов. Особенно страшно, когда эти опасные таблетки продают детям. Подобные лекарства можно принимать только по назначению врача, ведь бесконтрольный прием легко приводит к трагедии, вплоть до смертельной передозировки.

- С 21 по 25 сентября прошел очередной этап этой операции. Полиция и медики проверили больше полутора тысяч аптек и больниц, а также 142 промышленных предприятия. Итог - 249 административных нарушений и изъятие 28 тысяч наркосодержащих упаковок. Параллельно силовики следят за тем, чтобы химикаты и прекурсоры не утекали из легального бизнеса в теневой оборот: под жесткий контроль попало 675 тонн различных веществ, а к ответственности привлекли 90 компаний, - отметили в министерстве.

В сводках немало показательных примеров. Так, в Петропавловске поймали тренера по плаванию, у которого нашли 56 таблеток сильнодействующих препаратов. В Туркестане вскрыли аптеку, торговавшую такими лекарствами без лицензии - там изъяли больше пяти тысяч таблеток. А в Уральске из-за нарушений правил лицензирования приостановили оборот сразу 500 тонн соляной кислоты.

В МВД подчеркивают, что с 1 января в стране ужесточили законы: за незаконную покупку, хранение и перевозку сильнодействующих веществ теперь грозит от 5 до 15 лет лишения свободы.