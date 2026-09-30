Учёные нашли соседнюю планету, где могут быть условия для жизни

Расстояние до неё составляет около 4,2 светового года.

Проксима Центавра b считается ближайшей к Земле известной экзопланетой, которая находится в так называемой обитаемой зоне своей звезды. Расстояние до неё составляет около 4,2 светового года. Благодаря этому планета остаётся одной из главных целей для будущих исследований, связанных с поиском условий для жизни за пределами Солнечной системы. При этом учёные подчёркивают: нахождение в обитаемой зоне само по себе ещё не означает, что на планете есть жизнь, передает МойГород

Ближайший известный мир за пределами Солнечной системы

Проксима Центавра b обращается вокруг Проксимы Центавра — ближайшей к Солнцу звезды после самого Солнца. Это красный карлик, расположенный в созвездии Центавра.

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Планету обнаружили в 2016 году с помощью метода радиальных скоростей. Учёные зафиксировали небольшие периодические изменения движения звезды, вызванные гравитационным воздействием планеты. Период обращения Проксимы b вокруг своей звезды составляет около 11,2 дня, а орбитальное расстояние — примерно 0,0485 астрономической единицы.

По современным данным NASA Exoplanet Archive, минимальная масса Проксимы b составляет около 1,06 массы Земли. Эти характеристики позволяют предполагать, что планета может быть каменистой.

Почему планету считают потенциально обитаемой

Главный интерес к Проксиме b связан с её расположением в обитаемой зоне — области вокруг звезды, где при подходящих условиях температура потенциально может позволять существовать жидкой воде на поверхности.

Однако это лишь один из факторов. Учёные пока не знают, есть ли у Проксимы b атмосфера, сохраняет ли она воду и какие условия на её поверхности. Поэтому термин «потенциально обитаемая» не означает подтверждённую пригодность для жизни.

Кроме того, из-за особенностей орбиты планета, вероятно, может быть приливно связана со своей звездой. В таком случае одна её сторона постоянно была бы обращена к звезде, а другая оставалась бы в вечной ночи. Такая ситуация могла бы существенно отличаться от привычного для Земли чередования дня и ночи.

У ближайшей звезды есть серьёзная проблема

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Проксима Центавра — красный карлик, который отличается высокой активностью. Звезда регулярно производит мощные вспышки, сопровождающиеся интенсивным ультрафиолетовым излучением.

NASA отмечает, что Проксима b получает значительно больше экстремального ультрафиолетового излучения, чем Земля от Солнца. Это может создавать серьёзные трудности для сохранения атмосферы планеты. Модели показывают, что при определённых условиях атмосфера могла бы постепенно разрушаться под воздействием излучения и частиц, исходящих от звезды.

Поэтому главный вопрос для исследователей заключается не только в том, находится ли планета в обитаемой зоне, но и в том, смогла ли она сохранить атмосферу, воду и другие необходимые для жизни условия.

В системе известно несколько планет

Представление о системе Проксимы Центавра также изменилось с момента открытия Проксимы b.

Согласно актуальным данным NASA Exoplanet Archive, вокруг Проксимы Центавра подтверждены две планеты — Проксима b и Проксима d. Ещё один объект, Проксима c, в настоящее время имеет статус кандидата и пока не считается окончательно подтверждённой планетой.

Проксима d была подтверждена в 2025 году. Она обращается вокруг своей звезды ещё быстрее, чем Проксима b: полный оборот занимает около 5,1 дня. При этом её минимальная масса оценивается примерно в 0,26 массы Земли.

Почему экзопланеты так сложно обнаруживать

Даже относительно близкие планеты невозможно просто рассмотреть в телескоп как отдельные яркие объекты. Они значительно тусклее своих звёзд и находятся на огромных расстояниях.

Именно поэтому астрономы используют разные косвенные методы. В случае Проксимы b применялся метод радиальных скоростей: движение планеты вызывает небольшое «покачивание» звезды, которое можно зарегистрировать по изменениям её скорости относительно наблюдателя.

Другой важный способ — гравитационное микролинзирование. Он работает иначе: когда массивная звезда проходит почти точно между Землёй и более далёкой звездой, её гравитация искривляет и усиливает свет фонового объекта. Если вокруг звезды-линзы есть планета, она может оставить дополнительный характерный сигнал в кривой яркости.

Микролинзирование помогает искать очень далёкие миры

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Преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет находить планеты на больших расстояниях и на широких орбитах, которые трудно обнаружить другими способами.

Именно поэтому астрономы наблюдают большое количество звёзд в направлении центра Млечного Пути. В этой области находится галактический балдж — плотное скопление звёзд, где особенно часто возникают подходящие для микролинзирования выравнивания. NASA планирует использовать космический телескоп Nancy Grace Roman для масштабного поиска экзопланет с помощью этого метода.

Вероятность идеального расположения звезды-источника, звезды-линзы и наблюдателя очень мала, поэтому исследователям приходится одновременно следить за огромным количеством звёзд.

Главный вопрос остаётся без ответа

Проксима b находится космически близко по сравнению с большинством известных экзопланет, однако для современных технологий 4,2 светового года всё равно остаются огромным расстоянием.

Учёные пока не могут непосредственно изучить поверхность планеты или точно определить состав её атмосферы. Поэтому сегодня речь идёт только о потенциальной пригодности Проксимы b для жизни.

Тем не менее её расположение делает эту планету особенно важной для астрономов. Она даёт возможность изучать один из ближайших к нам инопланетных миров и одновременно проверять, насколько условия вокруг красных карликов вообще могут быть совместимы с возникновением и сохранением жизни.