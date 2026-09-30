Казахстан в цифрах и фактах: как меняется страна и ее позиции в Центральной Азии

За последние годы Казахстан проходит этап масштабных социально-экономических и институциональных преобразований. По оценке политолога Эдуарда Полетаева, проводимые реформы отражаются не только на структуре государственных институтов, но и на ключевых показателях экономики, социальной сферы, инфраструктуры и международных позициях республики, передает МойГород.

Этот период совпал с серьезными внешними вызовами — последствиями пандемии, нестабильностью мировой экономики и ростом геополитической напряженности. Несмотря на внешние факторы, Казахстан продолжaет реализацию структурных изменений и работу по устранению экономических и социальных дисбалансов. Среди главных направлений эксперт выделяет модернизацию системы госуправления, политические реформы, а также обновление социальной и экономической инфраструктуры.

Экономический рост и социальные показатели

За последние семь лет ВВП на душу населения в Казахстане вырос на 29%, а общий объем экономики достиг $306 млрд. Совокупный объем золотовалютных резервов и активов Национального фонда превысил $138 млрд. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны превысила 40%, а минимальный размер пенсии за этот период увеличился почти вдвое.

Динамичное развитие демонстрирует и социальная сфера. В стране ежегодно вводится в эксплуатацию свыше 20 млн квадратных метров жилья. С 2019 года открыто 1342 школы почти на миллион ученических мест, построено и отремонтировано более 1200 медицинских объектов и свыше 35 тыс. километров автодорог. Средняя продолжительность жизни в Казахстане достигла 76 лет.

Международные рейтинги

Казахстан входит в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития, занимая 60-е место из 193 государств в рейтинге ООН. В сфере искусственного интеллекта страна заняла 60-ю позицию в индексе Government AI Readiness Index 2025. Кроме того, по данным SCImago Research Group, республика удерживает первое место в Центральной Азии и 64-е место в мире по показателям научной активности.

Масштаб экономики в регионе

По прогнозам МВФ, по итогам 2026 года номинальный ВВП Казахстана может составить $360,4 млрд, что существенно превышает показатели соседей по региону: Узбекистана ($181,5 млрд), Туркменистана ($83,1 млрд), Кыргызстана ($23,6 млрд) и Таджикистана ($20,4 млрд). По ВВП по паритету покупательной способности Казахстан также лидирует в Центральной Азии с показателем $923,4 млрд международных долларов на 2025 год.

На долю Казахстана приходится около 53,7% совокупного номинального ВВП пяти стран Центральной Азии. Помимо сырьевого сектора, устойчивое развитие показывают обрабатывающая промышленность, транспорт, строительство, финансовая сфера, IT и сельское хозяйство.

Финансы, инвестиции и торговля

Казахстан сохраняет лидерство в региональном финансовом секторе с объемами банковских активов на уровне $140 млрд. Кредитный портфель банков составляет $86 млрд, депозитный — $34,7 млрд.

В 2025 году внешнеторговый оборот страны достиг $143,9 млрд, значительно опередив показатели других государств региона. Объем торговли Казахстана со странами Центральной Азии за рассматриваемый период вырос на 67% — с $5,3 млрд до $8,8 млрд.

В сфере привлечения капитала на Казахстан приходится 68,6% всех накопленных прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии ($151,3 млрд из $220,5 млрд на 2024 год). По данным Нацбанка, к 2025 году этот показатель в Казахстане вырос до $156,4 млрд. Доходы государственного бюджета в 2019–2025 годах увеличились с $33,3 млрд до $57,3 млрд, а налоговые поступления выросли с $24,1 млрд до $44,5 млрд.

Уверенный рост демонстрирует обрабатывающий сектор, включая автомобилестроение: в 2025 году в стране выпустили около 170 тыс. автомобилей. По оценке Эдуарда Полетаева, дальнейший прогресс государства будет напрямую зависеть от темпов диверсификации экономики, развития человеческого капитала и внедрения новых технологий.