Вселенная BAIC в Казахстане: машина для каждого

Международный автоконцерн BAIC, один из крупнейших мировых автопроизводителей с более чем 65-летней историей, официально вышел на рынок Казахстана, передает МойГород.

13 августа в Казахстане стартовали продажи автомобилей BAIC.

В рамках состоявшейся премьеры бренд представил 7 моделей, для разных сценариев эксплуатации — от ежедневных поездок по городским улицам до путешествий и внедорожных маршрутов.

ЧАСТЬ 1. Городская классика

BAIC U5 Plus – Надежный партнер в ритме мегаполиса

(Седан C-класса | 1.5 л, 112 л.с. | от 8 890 000 ₸)

Практичный, стильный и доступный седан на каждый день.

Дизайн и аэродинамика: Коэффициент лобового сопротивления Cx = 0.28 способствует снижению аэродинамического шума и сопротивления воздуха. В салоне – единая панель из двух HD-экранов (7″ и 12.3″).

Шумоизоляция: На холостом ходу уровень шума – 40 дБ, на 100 км/ч – 68 дБ.

ЧАСТЬ 2. Городские кроссоверы (Серия X)

BAIC X35 – Компактный и атлетичный SUV

(Городской кроссовер | 1.5 T, 150 л.с. | от 9 290 000 ₸)

Яркий, технологичный и маневренный кроссовер с высокой посадкой.

Рулевое управление: Компоненты рулевого управления от ведущего немецкого концерна ThyssenKrupp, детали которых ставят на именитые немецкие бренды, дают интуитивную и понятную обратную связь от колес и дорожного полотна.

Панорама: Панорамная крыша 0.95 м² с закаленным стеклом 4.8 мм выдерживает нагрузку до 800 Н·м и оснащена защитой от защемления.

BAIC X55 – Спортивный характер и технологии

(Динамичный кроссовер | 1.5 T Magic Core, 187 л.с. | Разгон 0-100 км/ч: 7.84 с | от 11 890 000 ₸)

Модель с дерзким дизайном и спортивной динамикой.

Двигатель: Мотор Magic Core 1.5 Turbo с турбиной VGT (187 л.с.) в связке с 7DCT разгоняет кроссовер до «сотни» за 7.84 секунды.

Безопасность: Высшая оценка C-NCAP и пройденные тесты C-IASI (удар с 25% перекрытием).

BAIC X7 – Комфорт бизнес-класса

(Просторный кроссовер | 1.5 T, 187 л.с. | от 13 990 000 ₸)

Просторный SUV с колесной базой 2800 мм.

Силовая установка: Мотор 1.5 T (305 Н·м) и 7DCT входят в Топ-10 лучших силовых агрегатов Китая.

Комфорт: Переднее пассажирское кресло раскладывается в режим «Нулевой гравитации». Оба ряда оснащены подогревом, вентиляцией и 8-точечным массажем.

ЧАСТЬ 3. Внедорожная серия (Серия BJ)

BAIC BJ30 / BJ30e – Технологичный кроссовер для экспедиций

(Гибридный/Бензиновый внедорожный кроссовер | До 409 л.с. | от 15 690 000 ₸)

Модель в стиле Boxy Design – сочетает удобство городского кроссовера и возможности автомобиля для путешествий.

Гибрид Magic Core (DHT): Суммарная мощность полноприводной гибридной версии – 409 л.с.

Практичность: Задний ряд складывается в ровный пол длиной 1.9 м. Рейлинги на крыше выдерживают статическую нагрузку до 300 кг.

BAIC BJ40 PRO – Легенда вне дорог

(Рамный внедорожник | 2.0 T, 245 л.с. | 8AT ZF | от 20 590 000 ₸)

Современный рамный внедорожник, сочетающий блокировки дифференциалов, безрамочные двери и эргономичный интерьер.

Конструкция: Рама (79% высокопрочной стали), раздатка BorgWarner, 3 жесткие блокировки, 12-ступенчатый внедорожный круиз Crawl Control и 8-ступенчатый автомат ZF.

Мультимедиа: 5 цифровых дисплеев в салоне, включая экран переднего пассажира и интерактивную кнопку Start/Stop.

BAIC BJ60 – Флагманский внедорожник

(7-местный рамный внедорожник бизнес-класса| 2.0 T Mild-Hybrid, 266 л.с. | от 24 790 000 ₸)

Массивный 5-метровый рамный внедорожник на 7 мест.

Салон: Кожа премиум-качества, 8-точечный массаж для 1 и 2 рядов, панорамная крыша, акустика Harman Infinity (12 динамиков).

Оффроуд-арсенал: Двигатель 2.0T с гибридным догрузчиком 48V, оцинкованная рама, 9 режимов ATS, проекция Off-road HUD (с углами наклона и поворотом колес) и цифровое зеркало заднего вида.

Культура BAIC в каждом автомобиле

Производство представленного модельного ряда BAIC локализовано на заводе Allur в Костанае и осуществляется в соответствии со стандартами качества бренда.

Официальная дилерская сеть BAIC Qazaqstan обеспечивает продажи и сервисное обслуживание автомобилей бренда в Казахстане.

Гарантия на автомобили BAIC составляет 5 лет или 150 000 км пробега — в зависимости от того, что наступит ранее.