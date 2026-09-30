Пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом: погибли все

29 января 2025 года пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Уичито в Вашингтон, столкнулся с военным вертолётом над рекой Потомак недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту самолёта находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, в вертолёте — три военнослужащих. Все 67 человек погибли. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) позднее назвал происшествие крупнейшей авиакатастрофой в стране с ноября 2001 года, передает МойГород

Последний рейс

Самолёт CRJ700 выполнял рейс 5342 из Уичито в аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. После выхода на финальный этап полёта экипаж начал заход на посадку на взлётно-посадочную полосу №33.

В это же время армейский вертолёт UH-60L Black Hawk выполнял тренировочный полёт в районе Вашингтона. Воздушные суда сближались в непосредственной близости от аэропорта.

Около 20:48 по местному времени они столкнулись на малой высоте примерно в 800 метрах от юго-восточного края аэропорта. После столкновения оба борта упали в Потомак.

Диспетчер предупреждал экипаж вертолёта

Одним из ключевых вопросов расследования стало то, почему два воздушных судна оказались на пересекающихся траекториях.

Согласно данным NTSB, диспетчер сначала спросил экипаж вертолёта, видят ли пилоты приближающийся пассажирский самолёт. Затем примерно за 20 секунд до столкновения диспетчер дал указание пройти позади CRJ.

Однако часть этой радиопередачи была перекрыта коротким нажатием кнопки связи внутри вертолёта. Один из членов экипажа сообщил, что видит самолёт, после чего диспетчер вновь разрешил использовать визуальное эшелонирование. Примерно за шесть секунд до столкновения вертолёт начал смещаться влево, но избежать удара уже не удалось.

Почему самолёты оказались настолько близко

Расследование показало, что проблема не сводилась к одной ошибке экипажа.

NTSB установил, что маршрут вертолётов был проложен слишком близко к траектории захода пассажирских самолётов. При движении по одному из установленных маршрутов и соблюдении допустимой высоты вертикальный разрыв между вертолётом и заходящим на посадку самолётом мог составлять всего около 75 футов, то есть примерно 23 метра.

В итоговом отчёте NTSB указал на системные проблемы в проектировании воздушного пространства, контроле безопасности и управлении рисками со стороны FAA и армии США. Среди факторов также были названы чрезмерная зависимость от визуального разделения воздушных судов, недостатки связи и ограничения технологий предупреждения столкновений.

Вертолёты регулярно превышали установленную высоту

Отдельно следователи изучили данные о полётах вертолётов в районе Вашингтона.

Оказалось, что превышение установленной максимальной высоты на одном из участков маршрута происходило регулярно. NTSB проанализировал 523 полёта и установил, что в 260 случаях, то есть почти в половине, вертолёты превышали установленное ограничение высоты хотя бы на одном этапе маршрута.

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По мнению следователей, в том числе необходимо было учитывать погрешности барометрических высотомеров. При установленном потолке в 200 футов даже относительно небольшая ошибка измерения могла привести к фактическому превышению допустимой высоты и сближению с траекторией пассажирских самолётов.

Какие изменения последовали после катастрофы

После трагедии власти начали пересматривать порядок движения вертолётов рядом с аэропортом Рейгана.

NTSB рекомендовал запретить полёты вертолётов вблизи аэропорта при использовании определённых взлётно-посадочных полос и предложил создать альтернативные маршруты. Совет назвал существовавшее расстояние между вертолётами и пассажирскими самолётами недостаточным с точки зрения безопасности.

В январе 2026 года NTSB опубликовал итоговые выводы расследования и подготовил десятки рекомендаций для FAA, армии США и других ведомств. Среди них — изменение маршрутов, совершенствование работы диспетчеров, обмен данными о рисках и более широкое использование технологий предотвращения столкновений.

Опасное сближение произошло снова

Спустя полтора года после катастрофы рядом с тем же аэропортом произошло ещё одно опасное сближение.

4 августа 2026 года вертолёт Marine One, использовавшийся для перевозки президента США Дональда Трампа, оказался в ситуации потери безопасного эшелонирования с пассажирским самолётом Envoy Air. Оба воздушных судна находились примерно в двух милях от аэропорта Рейгана.

Пассажирский Embraer E-170 выполнял рейс в Пенсаколу, а Marine One совершал перелёт из района Белого дома. В какой-то момент между воздушными судами возникла потеря эшелонирования. Оба борта в итоге благополучно завершили полёты, никто не пострадал.

По предварительным данным NTSB, вертикальный интервал между воздушными судами составлял около 700 футов, а горизонтальный — 0,82 морской мили. Расследование продолжается.

Катастрофа стала предупреждением для авиации

Столкновение 29 января 2025 года показало, насколько опасным может стать пересечение маршрутов пассажирских самолётов и вертолётов в районе крупного аэропорта.

Расследование пришло к выводу, что трагедия была связана не с одним фактором, а с целым комплексом проблем — от устройства воздушного пространства и процедур диспетчерского контроля до ограничений технических систем и особенностей взаимодействия экипажей.

Несмотря на введённые после катастрофы ограничения, произошедшее в августе 2026 года вновь привлекло внимание к безопасности полётов в районе аэропорта Рейгана и к необходимости дальнейшего совершенствования действующих процедур.