Известная футбольная команда погибла в авиакатастрофе по пути домой

8 декабря 1987 года самолёт с футболистами перуанского клуба «Альянса Лима» потерпел крушение в Тихом океане недалеко от столицы страны. Команда возвращалась домой после выездного матча чемпионата Перу. На борту находились игроки, тренеры, представители клуба и члены экипажа. Погибли 42 человека, в том числе 16 футболистов, передает МойГород

Команда возвращалась после победного матча

В тот день «Альянса Лима» играла на выезде против «Депортиво Пукальпа». Матч завершился победой столичного клуба со счётом 1:0.

Fokker F27 ВВС Алжира, схожий с разбившимся

После игры команда должна была вернуться в Лиму. Для перелёта был зафрахтован военно-морской самолёт Fokker F27-400M. На его борту находились 43 человека.

Самолёт вылетел из Пукальпы вечером 8 декабря. Поначалу полёт проходил без происшествий. Проблемы возникли уже во время снижения к Лиме.

Последние минуты перед катастрофой

При подготовке к посадке экипаж заметил неисправность индикатора передней стойки шасси. Пилоты не получили подтверждения, что стойка заняла необходимое положение.

Экипаж связался с диспетчерской службой и попросил разрешения выполнить дополнительный проход над аэропортом. Это должно было позволить находившимся на земле специалистам визуально проверить положение шасси.

После пролёта над аэропортом пилотам сообщили, что шасси выглядит выпущенным. Экипаж начал повторный заход на посадку.

Однако самолёт оказался слишком низко над водой. Правое крыло коснулось поверхности Тихого океана, после чего воздушное судно разрушилось и упало в море примерно в 11 километрах от аэропорта имени Хорхе Чавеса.

Единственный выживший

После катастрофы началась поисково-спасательная операция. Обнаружить обломки самолёта и людей в тёмное время суток было крайне сложно.

Единственным человеком, которому удалось выжить, стал командир экипажа Эдильберто Вильяр. Он выбрался из самолёта и несколько часов находился в воде, прежде чем его обнаружили спасатели.

Футбольный клуб «Альянс Лима»

Футболист Альфредо Томассини также пережил само падение. Однако он получил тяжёлые травмы и позднее погиб в море. В результате Вильяр остался единственным выжившим в катастрофе.

Погиб почти весь состав команды

Среди погибших были 16 футболистов «Альянсы Лима», главный тренер Маркос Кальдерон, представители тренерского штаба и сотрудники клуба.

Особенно большой потерей для перуанского футбола стала гибель молодых игроков, которых называли «Лос-Потрильос». Среди них был 18-летний Луис Эскобар — один из наиболее перспективных футболистов своего поколения.

В катастрофе погиб и Маркос Кальдерон. Он был известным перуанским тренером и ранее возглавлял национальную сборную страны.

Клуб пришлось фактически создавать заново

После катастрофы «Альянса Лима» оказалась в чрезвычайно сложном положении. Клуб потерял значительную часть основного состава и был вынужден практически заново формировать команду.

На помощь пришли другие клубы. Чилийский «Коло-Коло» передал «Альянсе Лима» нескольких футболистов в аренду. Свой вклад внесли и ветераны перуанского футбола.

Известные игроки Теофило Кубильяс, Сесар Куэто и Хосе Веласкес вернулись к выступлениям, чтобы помочь клубу продолжить сезон.

Несмотря на трагедию, «Альянса Лима» завершила чемпионат. В итоге команда заняла второе место.

Что стало причиной катастрофы

Расследованием занималась комиссия военно-морской авиации Перу. Первоначально результаты расследования не были публично доступны. Позднее стали известны детали официального отчёта.

В качестве факторов катастрофы рассматривались ошибки экипажа, недостаток опыта ночных полётов и проблемы, возникшие во время проверки положения шасси. В материалах также упоминались технические неисправности самолёта.

Катастрофа стала одной из самых тяжёлых трагедий в истории перуанского футбола. «Альянса Лима» потеряла целое поколение игроков и сотрудников клуба.

Статья в газете про авиакатастрофу

Память о погибших

8 декабря в «Альянсе Лима» ежегодно вспоминают погибших футболистов и представителей клуба. В Перу их называют «мучениками Фоккера» — по типу самолёта, на котором команда совершала свой последний рейс.

История катастрофы остаётся частью истории клуба и перуанского футбола. Для болельщиков «Альянсы Лима» тот рейс стал не просто авиакатастрофой, а трагедией, которая изменила судьбу команды на десятилетия.