4,8 тысячи детей в Казахстане нуждаются в паллиативной помощи

Для контроля и развития всей службы в стране создан единый Центр координации по вопросам детской паллиативной помощи.

В Казахстане продолжается системное развитие детской паллиативной службы. В августе 2026 года на базе Детской городской клинической больницы №2 Алматы заработало первое специализированное отделение для тяжелобольных детей, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

В ходе рабочей поездки в Алматы министр здравоохранения Акмарал Альназарова лично ознакомилась с работой нового отделения и условиями, созданными для маленьких пациентов.

Главные цифры и факты:

4 816 детей в Казахстане сегодня состоят на динамическом наблюдении и нуждаются в паллиативном сопровождении.

169 коек паллиативного профиля развернуто в медицинских организациях по всей стране.

Спецрегистр с 2024 года: в системе «Электронный регистр диспансерных больных» создана отдельная база для учета таких детей, что помогает точнее планировать объемы помощи.

Как устроена помощь в новом отделении?

Круглосуточный уход: отделение принимает детей с тяжелыми хроническими и неизлечимыми заболеваниями.

Мультидисциплинарный подход: с каждым ребенком работает команда врачей разных профилей, медсестер и специалистов по уходу.

Передовое оснащение: палаты оборудованы аппаратами ИВЛ, инфузионными насосами, медицинскими аспираторами, кислородной поддержкой и мониторами жизненных функций.

-Паллиативная помощь — это не только медицинские процедуры. Главная задача — обеспечить ребенку максимальный комфорт и качество жизни, купировать симптомы и оказать профессиональную поддержку всей семье, — подчеркивают в Минздраве.

Системные изменения

В декабре прошлого года Минздрав пересмотрел Стандарт организации паллиативной помощи детям. Документ четко определил порядок работы и выделил 5 категорий заболеваний, при которых ребенок имеет право на паллиативное сопровождение.

Для контроля и развития всей службы в стране создан единый Центр координации по вопросам детской паллиативной помощи, который отвечает за обучение кадров, мониторинг качества и методическую поддержку регионов.