Министр водных ресурсов осмотрел набережную в Уральске

Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов прибыл с рабочей поездкой в регион. Он провел совещание с участием специалистов водного хозяйства в местном филиале предприятия "Казводхоз". Совместно с акимом области Нариманом Турегалиевым он ознакомился с состоянием гидротехнических сооружений в регионе.

- Набережная реки Урал в Уральске - от улицы Чичерной до речного порта - превратилась в зону отдыха. При поддержке акима области было выделено 1,6 миллиарда тенге. Берегоукрепительные работы начались в прошлом году и были полностью завершены в текущем. Министр отрасли дал положительную оценку проделанной работе, - сообщили в акимате ЗКО. - Участок берега реки Урал в районе поселка Круглоозерное ежегодно размывается, и сегодня расстояние до него составляет всего 60 метров. Если изменится старое русло, вода не будет поступать естественным путем в реку Кушум. В результате населенные пункты, где проживает 30% населения области, могут остаться без влаги. В целях предотвращения угрозы ведется укрепление берега.

Министру также доложили подробности этого проекта. Нуржан Нуржигитов сообщил, что необходимые средства предусмотрены, и поручил увеличить количество рабочей силы, чтобы завершить проект в срок.

- Каскад водохранилищ у четырех сел Теректинского района нуждается в реконструкции. После реализации этих проектов угроза паводков снизится, а площади орошаемых земель увеличатся. Недавно эти гидрообъекты передали с местного баланса в республиканскую собственность, - отметили в акимате.

Министр отрасли пообещал финансовую поддержку важным проектам. Нуржан Нуржигитов отметил важность проведения многофакторных обследований один раз в 5 лет в соответствии с Водным кодексом.

- По прямому поручению президента в сфере водных ресурсов проводится масштабная работа. Западное ирригационное учреждение должно регулярно проводить многофакторные исследования и поддерживать находящиеся на его балансе гидротехнические сооружения в удовлетворительном состоянии. Мы, в свою очередь, вовремя завершим проекты по модернизации объектов, находящихся в республиканской собственности. Если мы продолжим работу в таком ключе, наша подготовка к паводкам будет основательной, и мы обеспечим безопасность населения, - сказал Нуржан Нуржигитов.

Также министр осмотрит состояние других гидрообъектов и проведет встречу с жителями области.