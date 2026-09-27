Президент освободил от должности министра обороны Даурена Косанова

Сегодня, 27 сентября, указом президента освобожден от должности министр обороны, сообщает Акорда.

- Указом главы государства Косанов Даурен Жуматаевич освобожден от должности министра обороны Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Даурен Косанов находился в должности министра обороны РК с 8 июня 2025 года.

Даурен Косанов родился 14 октября 1969 года в селе Новотроицкое Краснокутского района Павлодарской области. Окончил Армавирское высшее военное авиационное училище летчиков (1990 г.), Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина (2005 г.) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (2013 г.).

Карьера:

летчик-истребитель в Ушаральском истребительном полку;

командир авиабазы в г. Талдыкоргане;

командир авиабазы в г. Шымкенте;

командующий Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;

начальник Военного института Сил воздушной обороны;

декабрь 2022 года – сентябрь 2024 года – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;

сентябрь 2024 года – июнь 2025 года – заместитель министра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан;

8 июня 2025 года по сегодняшний день указом президента Республики Казахстан проработал на должности министра обороны Республики Казахстан.

Награды: ордена “Даңқ” I и II степеней, “Айбын” II степени, медали “Жауынгерлік ерлігі үшін” и юбилейные.

Напомним, 24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 17 (изначально сообщалось о 19) военнослужащих унесло в Каспийское море. В этот же день министерство обороны подтвердило гибель 12 человек, из них трое военнослужащих из ЗКО. Позже стало известно, что погибшие солдаты были из Бурлинского и Казталовского районов и района Байтерек. Отец погибшего солдата Омирбека Омирзака из ЗКО рассказал, что отсавалась всего лишь неделя до возвращения сына.

25 сентября спасательная операция завершилась. Найдены тела ещё двоих погибших солдат (сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы), один из них уроженец ЗКО. Тело Мансура Гумарова специальным рейсом доставили 25 сентября в 19:00 в аэропорт Уральска.

26 сентября прошли церемонии прощания и похорон военнослужащих из ЗКО.

25 сентября объявили днем траура в Казахстане. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РК и допросе более 30 военных, в рамках дела уже установлены подозреваемые. По делу о гибели военных на Каспии задержаны пять должностных лиц высшего командного состава Минобороны.