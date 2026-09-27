В Уральске посмертно наградили погибшего спасателя

Спасатель из ЗКО погиб при тушении степного пожара в день годовщины похорон своей матери. 3 сентября в районе зимовки "Татран" Жанибекского района вспыхнула сухая трава. Во время тушения пожара пострадал сотрудник ДЧС ЗКО Миршат Халиуллин. Спасателя доставили в районную больницу села Жанибек, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью - несмотря на все усилия врачей, он скончался.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО родителям Миршата Халиуллина передали его посмертную награду - медаль "Ерлігі үшін". Поддержать семью пришли коллеги, родные и близкие Миршата. В их адрес прозвучали слова глубокого соболезнования.

Позже на городской Аллее спасателей возложили цветы. Мероприятие началось с минуты молчания в память о сотрудниках, отдавших жизни ради спасения других.