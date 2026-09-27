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Происшествия Социум

В Уральске посмертно наградили погибшего спасателя

На городской Аллее спасателей возложили цветы.
Кристина Кобина
В Уральске посмертно наградили погибшего спасателя
Скриншот с видео ДЧС ЗКО @112batys

Спасатель из ЗКО погиб при тушении степного пожара в день годовщины похорон своей матери. 3 сентября в районе зимовки "Татран" Жанибекского района вспыхнула сухая трава. Во время тушения пожара пострадал сотрудник ДЧС ЗКО Миршат Халиуллин. Спасателя доставили в районную больницу села Жанибек, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью - несмотря на все усилия врачей, он скончался.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО родителям Миршата Халиуллина передали его посмертную награду - медаль "Ерлігі үшін".  Поддержать семью пришли коллеги, родные и близкие Миршата. В их адрес прозвучали слова глубокого соболезнования.

Позже на городской Аллее спасателей возложили цветы. Мероприятие началось с минуты молчания в память о сотрудниках, отдавших жизни ради спасения других. 

- Память о тех, кто до конца остался верен присяге и своему делу, навсегда останется в сердцах их близких и коллег, - отметили в ДЧС ЗКО.

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