260 кг наркотиков и 10 фитолабораторий: итоги борьбы с наркопреступностью в ЗКО

Также в Уральске задержали шестерых участников преступной схемы - так называемых "складменов".

Управление по противодействию наркопреступности подвело итоги работы за восемь месяцев 2026 года. Правоохранители пресекли деятельность крупных наркоканалов, ликвидировали фитолаборатории, задержали оптовых "складменов" и заблокировали тысячи опасных интернет-ресурсов.

Как рассказал старший уполномоченный управления по противодействию нарокприступности ДП ЗКО Багдат Тугелов, с января по август 2026 года по области выявлено 136 наркоправонарушений, среди которых 68 относятся к тяжким преступлениям, а 69 - к уголовным проступкам.

Анализ криминогенной обстановки показывает высокую активность наркобизнеса в сфере сбыта:

43 факта связаны непосредственно со сбытом наркотических средств;

22 факта — с незаконным культивированием наркосодержащих растений;

3 других преступления.

Из незаконного оборота изъяли 260 килограмм различных наркотиков. В этот объем вошли:

Марихуана - 239 кг;

Каннабис - 17 кг;

Синтетические наркотики - 4 кг.

Особое внимание в этом году уделяется борьбе с синтетическими наркотиками и промышленным выращиванием запрещенных растений. За восемь месяцев правоохранители выявили 10 фитолабораторий.

- Так, в Уральске пресечена деятельность специально оборудованных помещений для культивирования конопли. Силовики изъяли более 30 кустов, осветительные приборы и вентиляторы, а также готовые к реализации вещества. При ликвидации одной из таких лабораторий изъято свыше 16 килограмм каннабиса, в другом случае вместе с наркотиками изъяли 14 миллионов тенге, - пояснил спикер.

По словам Багдата Тугелова, во втором квартале в Уральске задержали шестерых участников преступной схемы - так называемых "складменов" интернет-магазина в Telegram. Общий вес изъятой у них "синтетики" превысил 4 килограмма.

- Складмен выполняет ключевую роль в цепочке наркобизнеса: он принимает, хранит и распределяет крупные оптовые партии для розничных "закладчиков". Ликвидация таких звеньев позволяет эффективно нарушить работу теневых интернет-магазинов, - пояснил он.

Стоит отметить, что борьба ведется не только на улицах, но и в цифровом пространстве. С начала года заблокировано 1 242 интернет-ресурса, распространявших наркотики и их рекламу. К административной ответственности за употребление наркотиков в немедицинских целях (ст. 440-1 КоАП РК) привлечено 297 человек.