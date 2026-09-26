260 кг наркотиков и 10 фитолабораторий: итоги борьбы с наркопреступностью в ЗКО

Управление по противодействию наркопреступности подвело итоги работы за восемь месяцев 2026 года. Правоохранители пресекли деятельность крупных наркоканалов, ликвидировали фитолаборатории, задержали оптовых "складменов" и заблокировали тысячи опасных интернет-ресурсов.
Как рассказал старший уполномоченный управления по противодействию нарокприступности ДП ЗКО Багдат Тугелов, с января по август 2026 года по области выявлено 136 наркоправонарушений, среди которых 68 относятся к тяжким преступлениям, а 69 - к уголовным проступкам.
Анализ криминогенной обстановки показывает высокую активность наркобизнеса в сфере сбыта:
- 43 факта связаны непосредственно со сбытом наркотических средств;
- 22 факта — с незаконным культивированием наркосодержащих растений;
- 3 других преступления.
Из незаконного оборота изъяли 260 килограмм различных наркотиков. В этот объем вошли:
- Марихуана - 239 кг;
- Каннабис - 17 кг;
- Синтетические наркотики - 4 кг.
Особое внимание в этом году уделяется борьбе с синтетическими наркотиками и промышленным выращиванием запрещенных растений. За восемь месяцев правоохранители выявили 10 фитолабораторий.
- Так, в Уральске пресечена деятельность специально оборудованных помещений для культивирования конопли. Силовики изъяли более 30 кустов, осветительные приборы и вентиляторы, а также готовые к реализации вещества. При ликвидации одной из таких лабораторий изъято свыше 16 килограмм каннабиса, в другом случае вместе с наркотиками изъяли 14 миллионов тенге, - пояснил спикер.
По словам Багдата Тугелова, во втором квартале в Уральске задержали шестерых участников преступной схемы - так называемых "складменов" интернет-магазина в Telegram. Общий вес изъятой у них "синтетики" превысил 4 килограмма.
- Складмен выполняет ключевую роль в цепочке наркобизнеса: он принимает, хранит и распределяет крупные оптовые партии для розничных "закладчиков". Ликвидация таких звеньев позволяет эффективно нарушить работу теневых интернет-магазинов, - пояснил он.
Стоит отметить, что борьба ведется не только на улицах, но и в цифровом пространстве. С начала года заблокировано 1 242 интернет-ресурса, распространявших наркотики и их рекламу. К административной ответственности за употребление наркотиков в немедицинских целях (ст. 440-1 КоАП РК) привлечено 297 человек.
- В мессенджере WhatsApp активно работает специальная группа (по номеру 8-700-399-01-02), куда бдительные граждане ежедневно сообщают о подозрительных фактах. Только благодаря этим сигналам полиция выявила 32 факта размещения наркограффити и рекламы, - заключил Багдат Тугелов.