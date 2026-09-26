Председатель КНР Си Цзиньпин посетил США с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в США. В среду, 24 сентября во второй половине дня, его самолет приземлился на Объединенной базе Эндрюс. У трапа самолета Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань тепло встретили президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Во время приветственной церемонии по обе стороны красной ковровой дорожки на авиабазе выстроился почетный караул. Военный оркестр исполнил национальные гимны Китая и Соединенных Штатов. После этого прозвучал салют из 21 орудия, а над головами лидеров пролетели истребители, передает МойГород.

Встреча Трампом иностранного руководителя непосредственно в аэропорту стала редким шагом, поскольку стандартный протокол предусматривает официальную церемонию в Белом доме. По пути из аэропорта кортеж председателя КНР приветствовали китайские и иностранные студенты с национальными флагами двух стран. Нынешний визит китайского лидера стал первым государственным визитом в США за последние 11 лет, что также придало ему особую значимость в их дипломатических отношениях.

Ранее МИД Китая заявляло, что «дипломатия на уровне глав государств играет незаменимую роль в обеспечении стратегического руководства китайско-американскими отношениями. Взаимные визиты двух президентов в течение полугода станут событием, имеющим историческое значение».

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что Китай и США, как две крупные страны, смогут найти правильный путь взаимодействия в новую эпоху. Об этом китайский лидер заявил в письменной речи по прибытии в США с государственным визитом. Си Цзиньпин отметил, что этот год является решающим для развития Китая и США. Во время визита Дональда Трампа в Китай в мае этого года стороны договорились выстраивать отношения конструктивной стратегической стабильности, что стало ориентиром для дальнейшего развития двусторонних связей.

«Я верю, что совместными усилиями обеих сторон этот визит принесёт плодотворные результаты, улучшит благополучие народов обеих стран и принесёт надежду на глобальный мир. Китай и США должны действовать в одном направлении, содействовать укреплению стабильных отношений, в основе которых лежат сотрудничество, умеренная конкуренция, управляемые разногласия и стремление к миру», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин отметил, что это беспрецедентный случай в истории китайско-американских отношений, когда главы двух государств за менее чем полгода обменялись визитами. Он добавил, что, несмотря на развитие и изменения в мире, историческая логика мирного сосуществования Китая и США не меняется. Стремление народов двух стран к дружественному взаимодействию и ожидания международного сообщества в отношении китайско-американских отношений также остаются прежними. В первый день государственного визита Председателя КНР в США, в Белом доме прошла официальная церемония встречи и переговоры лидеров двух стран.

«Нам необходимо искренне сотрудничать. Интересы Китая и США тесно переплетены, а пространство для сотрудничества чрезвычайно широко. Китайско-американское сотрудничество не способно решить все мировые проблемы, однако без сотрудничества наших стран многие проблемы мира решить трудно. Двери Китая всегда открыты. Мы приветствуем американские компании, инвестирующие и ведущие бизнес в Китае, и надеемся, что американская сторона будет справедливо относиться к китайским компаниям. Вместе следует расширять список сотрудничества и сокращать список проблем», — сказал в своей официальной речи Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по защите национального единства и территориальной целостности крайне четка. Он призвал американскую сторону и дальше придерживаться правильной позиции против «независимости Тайваня», аккуратно подходить к тайваньскому вопросу в пользу формирования прочного фундамента стратегического сотрудничества и развития взаимных отношений двух стран.

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в США является поистине великим.

«США и Китай — великие державы. Я с Председателем Си Цзиньпином — хорошие друзья. Мы поддерживаем глубокие и тесные контакты. Уверен, что под нашим руководством американо-китайские отношения непрерывно развиваются по восходящей. Торгово-экономические команды двух стран провели очередной раунд консультаций и достигли новых результатов. Сторонам необходимо продолжить диалог для заключения лучших соглашений. Искусственный интеллект имеет определяющее значение для будущего человечества, в связи с тем США и Китай должны поддерживать диалог по этому вопросу и активизировать сотрудничество», — сказал он.

Главы двух государств также обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и тематика Корейского полуострова. Лидеры двух стран подтвердили готовность поддерживать друг друга в проведении неформальной встречи лидеров АТЭС 2026 года и саммита «Группы двадцати» соответственно, сообщил МИД Китая.

«Работая вместе, председатель Си и я добились значительного прогресса по вопросам, стоящим перед нашими странами. В мае мы создали Торговый совет, и с тех пор наши команды работают над обеспечением сбалансированных торговых отношений, включая расширение доступа американских фермеров и животноводов на китайский рынок», — отметил во время приема в Белом доме Президент США Дональд Трамп.

Стороны также обсудили развитие Искусственного интеллекта и признали, что Китай и США — ведущие державы в сфере ИИ. У них есть и возможности, и ответственность надлежащим образом развивать ИИ и управлять связанными с ним рисками. Китайский лидер заверил, что страна готова укреплять с США сотрудничество в борьбе с наркотиками, правоохранительной сфере и других областях. Страны могут увеличить число прямых авиарейсов, сделав контакты между людьми, а также торгово-экономические связи более удобными.

«Нам необходимо мирно сосуществовать. Я неоднократно говорил: сотрудничество выгодно и Китаю, и США, а конфронтация наносит ущерб обеим сторонам. Нам не нужно избегать темы конкуренции, но она должна быть здоровой и иметь границы — напоминать забег, где соперники стремятся обогнать друг друга, а не гладиаторский бой, в котором один обязательно проигрывает. Китай и США должны твёрдо придерживаться нижней черты — не допускать конфликта и конфронтации — и способны найти правильный путь взаимодействия двух крупных держав на этой планете. Вооружённым силам двух стран следует поддерживать регулярный диалог, совершенствовать механизмы кризисной связи и предотвращения рисков. «Ловушку Фукидида» можно преодолеть», — заявил Председатель КНР.

Он напомнил, что во время Второй мировой войны Китай и США плечом к плечу противостояли фашистской агрессии. Надежда китайско-американских отношений — в народах, а будущее — в молодёжи. В ближайшие пять лет Китай пригласит 100 тысяч молодых американцев для участия в программах обмена и обучения в Китае. В свою очередь большие панды Пинпин и Фушуан через несколько дней поселятся в зоопарке Атланты и встретятся с американской публикой. Они станут посланниками дружбы между народами Китая и США.

В торжественном ужине в Белом доме приняли участие ключевые представители американского технологического и финансового сектора. В их числе — основатель Amazon Джефф Безос, глава Tesla и SpaceX Илон Маск, руководитель Meta Марк Цукерберг, глава Alphabet Сундар Пичаи, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, глава OpenAI Сэм Олтмен и бывший генеральный директор Apple Тим Кук.

Заместитель председателя правления Казахстанского института общественного развития, эксперт по международным коммуникациям Азамат Байгалиев отметил, что успешное сотрудничество Китая и США в сфере ИИ положительно повлияет на весь мир.

«В то же время, очень важно, что лидеры двух стран в ходе переговоров затронули всех волнующую тему сотрудничества в рамках ИИ. От двух ключевых центров развития искусственного интеллекта зависит безопасность и практичность этого передового инструмента и то, насколько люди смогут сохранять над ним контроль. Для Казахстана также эта сфера имеет первостепенное значение, учитывая, что наша страна намерена развивать с обоими партнерами вычислительную инфраструктуру, готовить специалистов и внедрять ИИ в промышленность, образование, медицину и многие другие сферы», — сказал эксперт.

Он также считает, что прошедший госвизит укрепляет курс на конструктивную стратегическую стабильность между Китаем и США.

«Для Казахстана стабильные отношения двух экономических гигантов крайне выгодны, поскольку обе страны являются нашими стратегическими партнерами. Чем эффективнее Пекин и Вашингтон договариваются и торгуют между собой, тем благоприятнее условия для нашего экспорта, привлечения инвестиций и реализации долгосрочных проектов», — подчеркнул Азамат Байгалиев.

Китай и США: перспективы торгово-экономического сотрудничества

Одним из главных результатов переговоров стало решение продлить действующее торговое перемирие между США и Китаем ещё на два месяца до 10 января 2027 года. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент. «Пусанское соглашение», достигнутое в 2025 году, должно было действовать до 10 ноября 2026 года. Продление призвано дать сторонам дополнительное время для работы над более широким торгово-экономическим соглашением.

Си Цзиньпин подчеркнул, что достижение нового совместного соглашения по итогам очередного раунда консультаций между китайскими и американскими торгово-экономическими командами порадовало как предпринимателей и граждан двух стран, так и глобальное бизнес-сообщество.

«Сотрудничество должно быть дорогой с двусторонним движением, так что стабилизация торгово-экономических связей требует не только расширения перечня взаимодействия, но и сокращения списка проблем. Как только стороны придерживаются принципов равноправия, уважения и взаимной выгоды, то обязательно найдут путь к решению проблем. Надеюсь, что стороны сделают встречные шаги, сохраняя приверженность взаимной выгоде и обоюдному выигрышу, продвигают поступательное и устойчивое развитие торгово-экономических отношений», — заметил он.

Стоит отметить, что в начале сентября на мероприятии по инвестиционно-торговому сотрудничеству провинций и штатов Китая и США представитель Министерства коммерции КНР привёл ряд данных: к июлю американские инвесторы создали в Китае более 84 тысяч предприятий с иностранным капиталом; в первом полугодии инвестиции американских компаний в Китай выросли на 7,8% в годовом выражении. Согласно докладам профильных ассоциаций, свыше 95% опрошенных американских компаний считают деятельность в Китае критически важной для своей глобальной конкурентоспособности, а почти 60% планируют увеличить инвестиции.

«Большинство американских компаний оптимистично оценивают китайский рынок и уверены в нём», — заявил президент Американо-китайского делового совета Шон Стейн.

По его словам, в начале политики реформ и открытости американские компании, используя преимущества китайской рабочей силы, создавали в Сямэне и Дунгуане ориентированные на мировой рынок производственные мощности. По мере дальнейшего открытия Китая акцент американских инвестиций смещался к исследованиям и разработкам и формированию цепочек поставок; многие компании самостоятельно ищут китайских партнёров и новые возможности для сотрудничества.

Практическое взаимодействие на местном уровне наглядно отражает взаимовыгодную природу китайско-американских отношений. Китай является крупнейшим торговым партнёром девяти американских штатов и входит в тройку крупнейших экспортных рынков более чем для 30 штатов. Многие китайские компании, инвестирующие в США, укоренились в местных сообществах, платят налоги и создают значительное число рабочих мест.

Глава Tesla Илон Маск в интервью Медиакорпорации Китая высоко оценил темпы развития Китая и рост благосостояния граждан, связав эти перемены с мудрым руководством китайского лидера.

«Я видел стремительное развитие Китая собственными глазами. Когда приезжаешь в Китай, каждый год видишь масштабные перемены — и эти изменения заметны даже в пределах одного года: новые здания, инфраструктура. Просто гуляя по улицам, ощущаешь растущее благосостояние китайского народа. Эти преобразования произошли в Китае под руководством председателя Си Цзиньпина, который добился выдающихся результатов и является поистине выдающимся лидером», — сказал он.

Стабильные и предсказуемые контакты на высшем уровне помогают сторонам поддерживать постоянную коммуникацию, накапливать результаты сотрудничества и придают мировым рынкам больше определённости.

«США и Китай — две крупные державы со значительным глобальным влиянием. Несмотря на конкуренцию и разногласия, они способны вести диалог в позитивном и конструктивном ключе, и это само по себе посылает миру важный сигнал стабильности. Предсказуемость сама по себе является глобальным общественным благом», — отметил председатель Фонда Куна Роберт Лоуренс Кун. Он подчеркнул, что влияние американо-китайских отношений далеко выходит за двусторонние рамки.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в пятницу договорились совместно выстраивать китайско-американские отношения конструктивной стратегической стабильности на основе уважения, справедливости и равенства. Эта договоренность была достигнута во время чаепития в Белом доме, на котором присутствовали Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань и Дональд Трамп с супругой Меланией Трамп.

По словам китайского лидера, в торгово-экономической области также были достигнуты взаимовыгодные результаты, которые будут приветствоваться народами обеих стран и международным сообществом. Светлое будущее китайско-американских отношений является отражением общей исторической тенденции, подчеркнул Си Цзиньпин. В то же время, как отметил председатель КНР, путь к свету часто бывает извилистым, на нем всегда могут возникнуть различные трудности и вызовы, что также соответствует законам развития вещей. Си Цзиньпин заявил, что готов вместе с президентом Д. Трампом, проявив мужество и чувство ответственности перед историей, вписать яркую страницу в историю развития китайско-американских отношений.

Дональд Трамп в свою очередь назвал нынешний государственный визит Си Цзиньпина в США конструктивным и чрезвычайно успешным, а также отметил, что стороны провели углубленный обмен мнениями по американо-китайским отношениям и значимым международным и региональным вопросам, достигнув множества положительных результатов, которые принесут пользу обеим странам. Американский лидер добавил, что рассчитывает на продолжение тесного общения с Си Цзиньпином и на дальнейшее совместное руководство развитием американо-китайских отношений.

После чаепития Си Цзиньпин и Пэн Лиюань в сопровождении Д. Трампа и М. Трамп посетили Национальный архив США. Они вместе прошли в центральный зал, где им рассказали об архиве и представленных экспонатах.

Как указал Си Цзиньпин, архивы хранят мудрость предков и содержат вдохновляющие уроки для будущего. Он отметил, что на протяжении минувших 250 лет американский народ стремился к осуществлению американской мечты, построив на североамериканском материке процветающее государство и прекрасный дом. Китайский народ, унаследовавший 5000-летнюю культуру и традиции китайской нации, постоянно добивается новых успехов на новом пути к осуществлению китайской мечты о великом возрождении китайской нации, заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин отметил, что Китай и США — это две самобытные страны, у которых разная история, разная культура, разный общественный строй и разные пути развития. Однако, по его словам, несмотря на все различия, жители обеих стран одинаково стремятся к лучшей жизни. Если Китай и США будут признавать и уважать взаимные различия, проявлять взаимопонимание и учиться друг у друга, находить наибольший общий делитель, расширять список сотрудничества и надлежащим образом урегулировать разногласия, то отношения между двумя странами смогут развиваться на устойчивой и долгосрочной основе, заключил китайский лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу завершил государственный визит в США, передает Синьхуа. В аэропорту Вашингтона Си Цзиньпина провожали высокопоставленные должностные лица американского правительства. В честь китайского лидера был произведен 21 залп из артиллерийских орудий. Государственный визит Си Цзиньпина в Соединенные Штаты начался 23 сентября и стал первым государственным визитом председателя КНР в эту страну за последние 11 лет.