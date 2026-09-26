Как будут спасать Урал в Атырауской области

Аким Атырауской области Болат Акчулаков обсудил с учеными, гидрогеологами и экспертами "КМГ Инжиниринг" судьбу главной водной артерии региона. Главный вывод встречи: спасать Урал нужно не интуитивно, а опираясь на серьезные научные исследования.

Сегодня река преподносит немало сюрпризов: из-за природных особенностей нижнего течения в русле активно скапливаются донные отложения, растет мутность воды. Это не только меняет привычный вид реки, но и создает проблемы для местных водоочистных сооружений.

Эксперты предупредили: масштабные работы по углублению дна "на глаз" могут навредить. Без предварительного гидродинамического моделирования вмешательство способно нарушить естественный баланс реки и усилить размыв берегов. Специалисты предложат план комплексного изучения Урала: от забора проб воды и обследования русла до компьютерного моделирования потоков.

Глава региона поручил составить карту исторических путей паводковых вод и внести эти зоны в кадастр, чтобы на них больше ничего не строили.

Кроме того, на совещании рассмотрены перспективы создания искусственных водоёмов для накопления и рационального использования воды. Рассматриваются идеи создания новых водохранилищ для сбора и бережного расходования воды — с учетом лучшего мирового и казахстанского опыта.

- Важно не просто устранять последствия, а понимать причины происходящих процессов. Все решения должны основываться на научных исследованиях и учитывать естественные особенности реки. Природу невозможно заставить работать по нашим схемам - наоборот, инженерные решения должны учитывать естественную динамику воды, - подчеркнул Болат Акчулаков.

По итогам встречи аким области поручил объединить усилия с научным сообществом, поднять архивные данные об изменениях русла за прошлые годы и привлечь государственные гранты для финансирования масштабных экологических исследований. Работа по защите и сохранению Урала будет продолжена.