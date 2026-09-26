Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум Здоровье

Как безопасно покупать лекарства в Казахстане: инструкция от Минздрава

Минздрав Казахстана выпустил памятку для граждан о том, как правильно покупать лекарства, не стать жертвой фальсификата и убедиться, что препарат продается законно.
Дана Рахметова
Как безопасно покупать лекарства в Казахстане: инструкция от Минздрава
Изображение сгенерировано ИИ

Покупка медикаментов требует повышенного внимания. Простые правила помогают избежать приобретения подделок или некачественных средств.

5 вещей, которые нужно проверить на упаковке:

  • Регистрация в РК: препарат должен быть официально разрешен к продаже.
  • Целостность: пачка и блистер не должны иметь повреждений или следов вскрытия.
  • Срок годности: информация должна быть четко видна.
  • Маркировка и состав: на упаковке обязательны наименование, дозировка и лекарственная форма.
  • Инструкция: вкладыш должен быть сразу на двух языках — казахском и русском.

Как проверить подлинность через интернет?
Убедиться в качестве и оригинальности лекарства можно за пару минут с помощью официальных сервисов:

  • Государственный реестр: проверьте регистрацию на сайте register.ndda.kz.
  • Мобильные приложения: сканируйте маркировку через DariKz или Naqty Onim, чтобы подтвердить статус и легальность препарата.

Где безопасно покупать?
Приобретайте медикаменты только в официальных аптеках, обладающих лицензией на фармацевтическую деятельность.

Важно: избегайте покупок через социальные сети, онлайн-объявления и сомнительные интернет-сайты — именно там чаще всего распространяются подделки или неправильно хранившиеся препараты.

Читайте также

Новости партнёров