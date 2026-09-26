Как безопасно покупать лекарства в Казахстане: инструкция от Минздрава

Покупка медикаментов требует повышенного внимания. Простые правила помогают избежать приобретения подделок или некачественных средств.
5 вещей, которые нужно проверить на упаковке:
- Регистрация в РК: препарат должен быть официально разрешен к продаже.
- Целостность: пачка и блистер не должны иметь повреждений или следов вскрытия.
- Срок годности: информация должна быть четко видна.
- Маркировка и состав: на упаковке обязательны наименование, дозировка и лекарственная форма.
- Инструкция: вкладыш должен быть сразу на двух языках — казахском и русском.
Как проверить подлинность через интернет?
Убедиться в качестве и оригинальности лекарства можно за пару минут с помощью официальных сервисов:
- Государственный реестр: проверьте регистрацию на сайте register.ndda.kz.
- Мобильные приложения: сканируйте маркировку через DariKz или Naqty Onim, чтобы подтвердить статус и легальность препарата.
Где безопасно покупать?
Приобретайте медикаменты только в официальных аптеках, обладающих лицензией на фармацевтическую деятельность.
Важно: избегайте покупок через социальные сети, онлайн-объявления и сомнительные интернет-сайты — именно там чаще всего распространяются подделки или неправильно хранившиеся препараты.