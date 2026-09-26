Как безопасно покупать лекарства в Казахстане: инструкция от Минздрава

Минздрав Казахстана выпустил памятку для граждан о том, как правильно покупать лекарства, не стать жертвой фальсификата и убедиться, что препарат продается законно.

Покупка медикаментов требует повышенного внимания. Простые правила помогают избежать приобретения подделок или некачественных средств.

5 вещей, которые нужно проверить на упаковке:

Регистрация в РК: препарат должен быть официально разрешен к продаже.

Целостность: пачка и блистер не должны иметь повреждений или следов вскрытия.

Срок годности: информация должна быть четко видна.

Маркировка и состав: на упаковке обязательны наименование, дозировка и лекарственная форма.

Инструкция: вкладыш должен быть сразу на двух языках — казахском и русском.

Как проверить подлинность через интернет?

Убедиться в качестве и оригинальности лекарства можно за пару минут с помощью официальных сервисов:

Государственный реестр: проверьте регистрацию на сайте register.ndda.kz.

Мобильные приложения: сканируйте маркировку через DariKz или Naqty Onim, чтобы подтвердить статус и легальность препарата.

Где безопасно покупать?

Приобретайте медикаменты только в официальных аптеках, обладающих лицензией на фармацевтическую деятельность.

Важно: избегайте покупок через социальные сети, онлайн-объявления и сомнительные интернет-сайты — именно там чаще всего распространяются подделки или неправильно хранившиеся препараты.