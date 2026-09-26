С ЗКО простились с погибшими на Каспии военнослужащими

24 сентября в Мангистауской области во время плановых учений Военно-морских сил РК из-за внезапного шторма 17 (изначально сообщалось о 19) военнослужащих унесло в Каспийское море. В этот же день министерство обороны подтвердило гибель 12 человек, из них трое военнослужащих из ЗКО. Позже стало известно, что погибшие солдаты были из Бурлинского и Казталовского районов и района Байтерек. Отец погибшего солдата Омирбека Омирзака из ЗКО рассказал, что отсавалась всего лишь неделя до возвращения сына.

25 сентября спасательная операция завершилась. Найдены тела ещё двоих погибших солдат (сержанта Мансура Гумарова и матроса Мираса Турдыбекулы), один из них уроженец ЗКО. Тело Мансура Гумарова специальным рейсом доставили 25 сентября в 19:00 в аэропорт Уральска.

Сегодня, 26 сентября, прошли церемонии прощания и похорон военнослужащих из Западно-Казахстанской области, погибших в результате трагического происшествия в Мангистауской области. Об этом сообщили на странице акимата ЗКО.

В траурных мероприятиях приняли участие аким ЗКО Нариман Турегалиев, депутаты Мажилиса Парламента РК Турарбек Тлемисов и Муратбек Мухамедиев, прокурор ЗКО Нурбек Уласбекулы, представители Вооруженных сил, известные общественные деятели и жители региона.

Участники церемонии выразили искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов. В память о защитниках Отечества прочитали молитвы и совершили поминальные обряды.

- В соответствии с поручением главы государства семьям погибших оказывается вся необходимая помощь: выплачиваются государственные социальные пособия, предоставляется материальная поддержка, а также оказывается содействие в организации похоронных мероприятий. Ранее для сбора финансовой помощи был определен специальный фонд. Все собранные средства будут адресно и прозрачно направлены семьям погибших и пострадавшим. Эта работа находится на строгом контроле государственных и правоохранительных органов, - напомнили в акимате.

25 сентября объявили днем траура в Казахстане. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по двум статьям УК РК и допросе более 30 военных, в рамках дела уже установлены подозреваемые. По делу о гибели военных на Каспии задержаны пять должностных лиц высшего командного состава Минобороны.