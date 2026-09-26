История, технологии и спорт: как живёт Бурлинский район

В новом выпуске «Культурный ЗКО» редакция посетила Бурлинский район. Мы узнали, откуда началась история района, как железная дорога и Карачаганакское нефтегазоконденсатное месторождение повлияли на развитие города и сёл.

Проект посещает не только культурные объекты районов, но и знакомится с развитием инфраструктуры сёл. В рамках поездки команда побывала в детском саду, чтобы увидеть, как растут и учатся самые маленькие граждане страны. В селе Бурлин в 2016 году построили детский сад на 140 мест — именно его мы и посетили.

Затем наша команда отправилась в Центр оперативного управления района, чтобы увидеть город и его жителей по ту сторону экрана. Мы узнали, кто и как наблюдает за порядком в городе с помощью умных камер видеонаблюдения. Ознакомились с новой системой распознавания лиц на основе ИИ и узнали, сколько нарушений удалось выявить с помощью новых технологий.

Однако мы побывали не только в самом городе, но и на окраинах района. В одном из приграничных сёл в 2025 году построили большой спортивный комплекс. В нём проходят не только соревнования и тренировки по массовым видам спорта, но и работает большой тренажёрный зал, посещение которого совершенно бесплатно.

Также мы посетили Бурлинский историко-краеведческий музей. Ему всего 25 лет, но в его фондах уже хранится более 6 тысяч предметов. Большая часть — оригиналы, которые передали музею наследники. Здесь собраны археологические находки, документы, предметы быта и личные вещи, которые помогают восстановить историю края.

Напомним, в предыдущих материалах мы побывали в Жангалинском районе: рассказали о великих кюйши, посмотрели на барханы и лечебное озеро. Увидели один из старейших надгробных камней, а также спортивный центр, где взращивают чемпионов.

А до этого побывали в самой западной точке Казахстана. Рассказали о врачебной амбулатории в селе Бисен и показали, в каких условиях там принимают пациентов. Рассказали о том, в каких условиях занимаются спортом дети в отдаленном районе. Показали школу в селе Уялы, в которой дети учатся с садика и до 11 класса. Посетили музейный комплекс "Хан Ордасы", откуда когда-то Жангир-хан управлял Бокеевской Ордой. Увидели визит-центр, со строительством которого туризм в районе начал развиваться активнее.

Ранее в рамках проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - крае с богатым историческим наследием и самобытной культурой. При поддержке компании КПО нам удалось узнать больше об этом удивительном месте и его истории. До этого мы рассказали о легендарном селе Чапаево: чем оно живет сегодня, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.