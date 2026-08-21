Большая школа для маленького села: как учатся дети Бокейординского района

Малыши начинают свой путь в детском саду прямо на территории школы, а после выпуска просто переходят в соседнее здание и продолжают обучение вплоть до 11-го класса.

Когда приезжаешь в отдалённый район, первым делом возникает вопрос, где учатся дети и есть ли у них возможности для развития. Сейчас мы находимся в селе Уялы - это 110 километров по грунтовой дороге от села Бисен Бокейординского района. Мы приехали в среднюю общеобразовательную школу и посмотрим, как здесь учатся дети.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Самое интересное, что детский сад и школа работают как единое пространство. Малыши начинают свой путь в детском саду прямо на территории школы, а после выпуска просто переходят в соседнее здание и продолжают обучение вплоть до 11-го класса. Получается, что практически всё детство проходит в одном, уже знакомом месте.

- Школа-детский сад имени Шакира Жексембаева была построена в 1985 году. Проектная мощность составляет 464 ученических места. Сейчас в средней школе обучаются 184 человека, садик посещают 40 детей. Работают 44 педагога. В 2016 году здание было капитально отремонтировано за счёт компании КПО. Школа у нас просторная, светлая и комфортная для детей, - рассказал директор школы Айдос Мендигалиев.

Сейчас здесь идёт плановый косметический ремонт, но руководство не ограничивается только обновлением стен. По инициативе директора коридоры украсили яркими иллюстрациями с изображениями выдающихся казахстанских учёных, поэтов и мыслителей. Совсем скоро откроется современный коворкинг-кабинет, а свободные учебные классы позволяют школе развиваться и дальше.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Есть и необычная интерактивная зона - стенд с QR-кодами. Достаточно навести камеру телефона, и можно узнать информацию практически о любом вузе Казахстана. Такой формат помогает школьникам задуматься о будущей профессии уже сейчас.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Особое внимание уделили и самым маленьким ученикам. В крыле начальной школы стены оформлены в виде наглядных правил дорожного движения, а в просторных коридорах установлены мягкие пуфы, где дети могут отдохнуть на переменах.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Большой актовый зал с современным LED-экраном, светлая просторная столовая, спортивный зал и отдельная стена достижений учеников - всё это создаёт атмосферу, в которой хочется учиться и развиваться.

Напомним, в предыдущих материалах мы рассказали о врачебной амбулатории в селе Бисен и показали, в каких условиях здесь принимают пациентов. Показали в каких условиях занимаются спортом дети в отдаленном районе. Также мы побывали в районном центре Бокейординского района и показали, чем он живет сегодня. В новом выпуске отправимся на природу края, где сохранилось уникальное историческое место - последняя ханская ставка.

Ранее в рамках проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - крае с богатым историческим наследием и самобытной культурой. При поддержке компании КПО нам удалось узнать больше об этом удивительном месте и его истории. До этого мы рассказали о легендарном селе Чапаево: чем оно живет сегодня, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.