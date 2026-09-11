Подсолнечное масло в Уральске вошло в четвёрку самых дорогих по Казахстану

Западно-Казахстанская область оказалась в числе регионов-лидеров по темпам удорожания растительного масла, а сам Уральск вошёл в список городов с самым высоким ценником на этот продукт.

За год растительное масло в ЗКО подорожало на 12,2% - это второй показатель по стране после Костанайской области (там рост составил 15,5%). В среднем по Казахстану удорожание составило 7,7%. Об этом сидетельствуют данные аналитичесокго портала ЕnergyProm.kz.

В рознице средняя стоимость литра подсолнечного масла по стране в августе достигла 904 тенге. При этом в Уральске за литр просят уже 941 тенге - город занял четвертую строчку по дороговизне среди областных центров.

Где дороже всего: Жезказган (1000 тг/л), Талдыкорган (950 тг/л), Конаев (948 тг/л) и Уральск (941 тг/л).

Жезказган (1000 тг/л), Талдыкорган (950 тг/л), Конаев (948 тг/л) и Уральск (941 тг/л). Где дешевле всего: Туркестан (821 тг/л), Шымкент (828 тг/л) и Петропавловск (834 тг/л).

Парадокс ситуации заключается в том, что цены на прилавках растут на фоне мощнейшего бума производства внутри страны.

По данным аналитиков, за 10 лет выпуск растительного масла в Казахстане вырос в 4 раза. Только за 7 месяцев 2026 года в стране произвели 673,2 тысячи тонн масла (+29,1% за год). 85% этого объема приходится именно на подсолнечное масло. Сырья хватает: под урожай этого года засеяли рекордные 2,2 млн гектаров подсолнечника.

Почему же продукт дорожает на внутренних прилавках? Причина - агрессивный экспорт: за первое полугодие продажи казахстанского масла за рубеж подскочили на 46,2% (до 560,6 тыс. тонн). Внутренние продажи, напротив, сократились на 24,5% - до 121,1 тыс. тонн.

Казахстан уже занял 6-е место в мире по экспорту подсолнечного масла и 2-ю строчку по его поставкам в Китай, заработав на этом полмиллиарда долларов за полгода.

Отечественным заводам выгоднее продавать масло за границу за валюту, чем поставлять на внутренний рынок. В итоге, несмотря на рекордный урожай и переработку, казахстанцы, включая жителей Уральска, продолжают платить за продукт всё больше.