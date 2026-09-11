Четыре лапы и 160 кг конфиската: как работают служебные собаки на транспорте

Вокзалы, перроны и залы прилёта кажутся обычным хаосом из спешащих пассажиров, чемоданов и объявлений громкоговорителей. Но для тридцати одного четвероногого сотрудника Центра кинологической службы Департамента полиции на транспорте это место ежедневной службы. Пока пассажиры ищут свой поезд или рейс, овчарки ведут невидимую, но жизненно важную работу по обеспечению безопасности.

Арсенал задач у этих кинологов и их питомцев широк. Собаки проверяют багажные отделения, камеры хранения, залы ожидания и почтовые отправления "Казпочты". Особое внимание уделяется поездам южных направлений и международным составам из Узбекистана и Кыргызстана. Только за этот год транспортная полиция задействовала служебных собак более трех тысяч трехсот раз, сообщает Polisia.kz.

- Результаты говорят сами за себя: на счету четвероногих детективов 78 раскрытых наркоправонарушений и более 160 килограммов изъятых запрещенных веществ. Основная часть нарушений приходится на железную дорогу - 63 факта зафиксировано прямо на вокзалах, еще 11 - в вагонах поездов. Находят запрещенные грузы и в других точках логистики: по два случая выявлено в аэропортах и на территории порта “Құрық”, - пояснили в ведомстве.

Масштабность угрозы хорошо иллюстрирует операция "Карасора-2026", прошедшая в июне. Тогда на перегоне станции Турксиб служебная собака помогла обнаружить и изъять свыше 103 килограммов марихуаны, перекрыв крупный канал наркопоставок.

Однако поиск наркотиков - лишь часть обязанностей. Четырехлапые помощники регулярно тренируются, чтобы безошибочно находить оружие, взрывчатку и другие опасные предметы. И пока они продолжают свои ежедневные обходы на вокзалах и в аэропортах, пассажиры могут быть уверены: безопасность в пути контролируют те, кого невозможно обмануть уловками контрабандистов.