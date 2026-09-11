Перед отопительным сезоном проверяют дома социально уязвимых семей ЗКО

Первый этап акцентирован на помощи социально уязвимым категориям граждан и проходит с 15 августа по 15 сентября. По данным ДЧС ЗКО, на учете ведомства состоит 601 такая семья.
- На сегодня совместно с акиматами мы уже обследовали 461 жилой дом. До 15 сентября планируем охватить профилактическими мероприятиями 100% семей из этой категории, - сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ЗКО Мереке Жумагалиев.
Также в домах продолжат бесплатно устанавливать датчики угарного газа. В прошлом сезоне ими полностью обеспечили 778 семей, в этом году работу намерены завершить до конца отопительного периода.
Спасатели просят жителей области проверить исправность печей и электроприборов, не перегружать сеть и не оставлять обогреватели без присмотра. Нарушение правил пожарной безопасности влечет административную ответственность.