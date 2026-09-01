Край великих кюйши и песчаных дюн: открываем Жангалинский район

В Жангалинском районе 9 сельских округов, где проживают около 22 тысяч человек. От Уральска до районного центра села Жангала около 260 километров. Ну, а мы приехали сюда, чтобы узнать как этот район связан с великими кюйши.

Этот район называют краем кюев. Именно здесь родилась легендарная кюйши Дина Нурпеисова, а неподалеку появился на свет и ее великий наставник — Курмангазы. Историю музыкального наследия сегодня бережно хранят в местном музее. Здесь работают три зала, а коллекция насчитывает около 2600 экспонатов. Причем 1800 из них — подлинные предметы.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Среди них — старинные музыкальные инструменты, архивные документы, предметы быта и личные вещи, связанные с известными исполнителями. Есть и домбра, которой почти сто лет. Она принадлежала внуку Дины Нурпеисовой. И сегодня этот инструмент — один из ценных экспонатов музея.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Личные вещи кюйши, к сожалению, до наших дней практически не сохранились. Однако родственники передали музею ценные семейные реликвии — в том числе серебряные украшения и сервиз, принадлежавшие её семье.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Отдельная часть экспозиции посвящена Курмангазы и другим выдающимся мастерам казахского музыкального искусства. Среди необычных экспонатов — священная книга, датированная 1800 годом. Ее передали музею, чтобы сохранить для будущих поколений.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

В музее есть и этнографический зал, где собраны предметы повседневной жизни наших предков. Многие экспонаты относятся к XIX веку. Их обнаружили на территории нынешнего села Новоказанка — места, где когда-то проходили крупные ярмарки.

Деревянная посуда, прялки, чайники-куманы, предметы домашнего обихода и архивные фотографии рассказывают о том, как жили люди несколько столетий назад.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Есть здесь и концертные костюмы артистов, их музыкальные инструменты, а также чучела животных, занесенных в Красную книгу и обитающих на территории Жангалинского района. А в будущем музейный комплекс планируют расширить. В селе Жангала намерены построить новое здание, где разместятся музей, коворкинг-центр и кинотеатр.

Маленький Дубай: необычные пески Жангалинского района

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Но Жангалинский район - это не только музыка. Недалеко от села Мухор, находится необычное место — песчаный массив "Каракум". Здесь среди степного пейзажа тянутся золотистые барханы, а сама местность больше напоминает маленькую пустыню.

Высота отдельных барханов достигает 15 метров. Песок здесь имеет характерный золотистый и тёмно-жёлтый оттенок. На участках, где ветер обнажает поверхность, находят археологические артефакты разных эпох — наконечники стрел, фрагменты древней керамики и детали конской упряжи. Есть находки, относящиеся ещё к эпохам неолита и мезолита.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

По дороге к пескам открывается ещё один интересный вид — небольшой водоём. Здесь можно встретить цапель и других пернатых. Правда, увидеть их удаётся не всегда: местные жители рассказывают, что из-за браконьеров птицы настороженно относятся к людям и при появлении человека сразу улетают.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

В самом селе Мухор есть небольшой музей, который жители создали своими силами. В нём всего один зал, но за его экспонатами — целая история района. Здесь собраны предметы, которые передавались в семьях из поколения в поколение, а также находки, обнаруженные непосредственно в песках.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Сегодня Каракум может быть интересен и тем, кто любит историю, и тем, кто ищет необычные природные места. Барханы подходят для пеших прогулок, фотосъёмок и экстремального туризма.

Какие болезни лечит озеро Сорколь в ЗКО

Недалеко от поселка Жангала, находится соленое озеро Сорколь. Местные жители говорят: по красоте и природным свойствам оно ничем не уступает знаменитому Шалкару.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

О целебных свойствах Сорколя знают не все. Между тем вода и грязи озера, по словам местных жителей, могут быть полезны людям, страдающим кожными заболеваниями и болями в суставах. Польза этих мест подтверждалась и лабораторными исследованиями. В воде содержится не только соль, но и другие минеральные вещества.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Старожилы рассказывают, что раньше Сорколь выглядел совсем иначе. Здесь когда-то была зимовка. В те времена воды в озере было гораздо больше — она доходила до самых краев. Возможно, здесь даже водилась рыба. После 1975 года в этих местах начали строить лиманы, и со временем озеро стало меняться.

Сегодня Сорколь чаще привлекает приезжих. Гости удивляются красоте этого места, интересуются его свойствами. Местные жители считают, что здесь можно было бы создать туристическую зону или даже построить небольшой санаторий на берегу. Сорколь — это природное богатство Жангалинского района, о котором пока знают далеко не все. Возможно, ему просто не хватает внимания и бережного отношения.

Напомним, в предыдущих материалах мы побывали в самой западной точке Казхастана. Рассказали о врачебной амбулатории в селе Бисен и показали, в каких условиях здесь принимают пациентов. Показали, в каких условиях занимаются спортом дети в отдаленном районе. Показали школу в селе Уялы, в которой дети учаться с садика и до 11 класса. Посетили музейный комплекст "Хан Ордасы" откуда когда-то Жангир-хан управлял Бокеевской Ордой. Увидели визит-центр, со строительством которого туризм в районе начал развиваться активнее. По дороге заехали посмотреть

Ранее в рамках проекта "Культурный ЗКО" мы побывали в Сырымском районе - крае с богатым историческим наследием и самобытной культурой. При поддержке компании КПО нам удалось узнать больше об этом удивительном месте и его истории. До этого мы рассказали о легендарном селе Чапаево: чем оно живет сегодня, как здесь сохраняют историю и почему местные мосты считаются уникальными инженерными сооружениями.